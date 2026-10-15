Εuroleague: Πράξη δεύτερη στη «διαβολοβδομάδα» με 4 αναμετρήσεις την Πέμπτη

Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται την Πέμπτη (15/10) η δράση στην EuroLeague, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες μονομαχίες, με τη Φενέρμπαχτσε να υποδέχεται την Παρτίζαν, τη Ρεάλ Μαδρίτης να φιλοξενεί τη Βιλερμπάν και τη Βαλένθια να αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ η Αρμάνι Μιλάνο κοντράρεται με την Dubai.

Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν (20:45)

Η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται την Παρτίζαν, με στόχο να αξιοποιήσει την έδρα της και να συνεχίσει την πορεία της στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Η τουρκική ομάδα μετρά τέσσερις νίκες σε πέντε αγωνιστικές και θέλει να συνεχίσει τα ροζ φύλλα μετά τη σπουδαία νίκη επί της Ζάλγκιρις. Από την άλλη πλευρά, η Παρτίζαν έχει επίσης θετικό απολογισμό, με τρεις νίκες και δύο ήττες, και ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη με στόχο να πάρει ένα σημαντικό διπλό απέναντι σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο.

Αρμάνι Μιλάνο – Dubai (21:30)

Η Αρμάνι Μιλάνο φιλοξενεί την Dubai, σε μία αναμέτρηση στην οποία αμφότερες οι ομάδες αναζητούν σταθερότητα στο ξεκίνημα της σεζόν. Οι Ιταλοί έχουν μία νίκη στις πρώτες πέντε αγωνιστικές και θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους, προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση τους στη βαθμολογία. Η Dubai, από την πλευρά της, έχει τρεις νίκες και δύο ήττες και θα επιδιώξει να διατηρηθεί σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων, παίρνοντας ένα σημαντικό αποτέλεσμα εκτός έδρας.

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30)

Η Βαλένθια υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, θέλοντας να συνεχίσει την εντυπωσιακή της παρουσία στο ξεκίνημα της διοργάνωσης. Οι Ισπανοί έχουν τέσσερις νίκες σε πέντε παιχνίδια, παρά την οδυνηρή ήττα τους από τον Ολυμπιακό την περασμένη αγωνιστική, και βρίσκονται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Στον αντίποδα, η Μακάμπι έχει μόλις μία νίκη σε πέντε αγώνες και χρειάζεται ένα θετικό αποτέλεσμα για να βελτιώσει την εικόνα της. Η αποστολή της, πάντως, μόνο εύκολη δεν είναι απέναντι σε μία από τις πιο αποτελεσματικές ομάδες των πρώτων αγωνιστικών.

Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν (22:00)

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στη Movistar Arena, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται απροσδόκητα σε κοινή θέση. Οι Μαδριλένοι έχουν δύο νίκες και τρεις ήττες στις πρώτες πέντε αναμετρήσεις τους, ενώ η γαλλική ομάδα βρίσκεται επίσης στο 2-3, έχοντας παρουσιάσει αρκετές διακυμάνσεις στην απόδοσή της. Η αναμέτρηση αποτελεί ευκαιρία και για τις δύο πλευρές να επιστρέψουν στις νίκες, με τη Ρεάλ να έχει το πλεονέκτημα της έδρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:

20.45: Φενέρμπαχτσε – Παρτιζάν, NovaSports 4

21.30: Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ, NovaSports Start

21.30: Αρμάνι Μιλάνο – Ντουμπάι, NovaSpSports 5

22.00: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν, NovaSports Prime

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