ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εuroleague: Πράξη δεύτερη στη «διαβολοβδομάδα» με 4 αναμετρήσεις την Πέμπτη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η «διαβολοβδομάδα» της Euroleague συνεχίζεται με 4 αναμετρήσεις στο πρόγραμμα της Πέμπτης (15/10) για την 6η αγωνιστική.

Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται την Πέμπτη (15/10) η δράση στην EuroLeague, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες μονομαχίες, με τη Φενέρμπαχτσε να υποδέχεται την Παρτίζαν, τη Ρεάλ Μαδρίτης να φιλοξενεί τη Βιλερμπάν και τη Βαλένθια να αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ η Αρμάνι Μιλάνο κοντράρεται με την Dubai.

Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν (20:45)

Η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται την Παρτίζαν, με στόχο να αξιοποιήσει την έδρα της και να συνεχίσει την πορεία της στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Η τουρκική ομάδα μετρά τέσσερις νίκες σε πέντε αγωνιστικές και θέλει να συνεχίσει τα ροζ φύλλα μετά τη σπουδαία νίκη επί της Ζάλγκιρις. Από την άλλη πλευρά, η Παρτίζαν έχει επίσης θετικό απολογισμό, με τρεις νίκες και δύο ήττες, και ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη με στόχο να πάρει ένα σημαντικό διπλό απέναντι σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο.

Αρμάνι Μιλάνο – Dubai (21:30)

Η Αρμάνι Μιλάνο φιλοξενεί την Dubai, σε μία αναμέτρηση στην οποία αμφότερες οι ομάδες αναζητούν σταθερότητα στο ξεκίνημα της σεζόν. Οι Ιταλοί έχουν μία νίκη στις πρώτες πέντε αγωνιστικές και θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους, προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση τους στη βαθμολογία. Η Dubai, από την πλευρά της, έχει τρεις νίκες και δύο ήττες και θα επιδιώξει να διατηρηθεί σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων, παίρνοντας ένα σημαντικό αποτέλεσμα εκτός έδρας.

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30)

Η Βαλένθια υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, θέλοντας να συνεχίσει την εντυπωσιακή της παρουσία στο ξεκίνημα της διοργάνωσης. Οι Ισπανοί έχουν τέσσερις νίκες σε πέντε παιχνίδια, παρά την οδυνηρή ήττα τους από τον Ολυμπιακό την περασμένη αγωνιστική, και βρίσκονται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Στον αντίποδα, η Μακάμπι έχει μόλις μία νίκη σε πέντε αγώνες και χρειάζεται ένα θετικό αποτέλεσμα για να βελτιώσει την εικόνα της. Η αποστολή της, πάντως, μόνο εύκολη δεν είναι απέναντι σε μία από τις πιο αποτελεσματικές ομάδες των πρώτων αγωνιστικών.

Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν (22:00)

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στη Movistar Arena, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται απροσδόκητα σε κοινή θέση. Οι Μαδριλένοι έχουν δύο νίκες και τρεις ήττες στις πρώτες πέντε αναμετρήσεις τους, ενώ η γαλλική ομάδα βρίσκεται επίσης στο 2-3, έχοντας παρουσιάσει αρκετές διακυμάνσεις στην απόδοσή της. Η αναμέτρηση αποτελεί ευκαιρία και για τις δύο πλευρές να επιστρέψουν στις νίκες, με τη Ρεάλ να έχει το πλεονέκτημα της έδρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:

20.45: Φενέρμπαχτσε – Παρτιζάν, NovaSports 4

21.30: Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ, NovaSports Start

21.30: Αρμάνι Μιλάνο – Ντουμπάι, NovaSpSports 5

22.00: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν, NovaSports Prime

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Λύγισε στο 89' ο ΟΦΗ από τη Ρεν

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Μεγάλη «ερυθρόλευκη» βραδιά στη Μασαλία

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Αταλάντα - Πάφος FC: Ήταν αδύνατο, φάνηκε από το 1'

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αδελφή Ρονάλντο: «Είναι πιο πιθανό να μην επιστρέψει στην εθνική Πορτογαλίας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάνω απ' όλους η Σίτι: Ο Πεπ επέστρεψε δίχως τυμπανοκρουσίες στο Etihad

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Conference League: Τεσσάρα η Τράμπζονσπορ του Σαλάχ, κάζο για Ερυθρό και Άγιαξ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Europa League: Μοίρασαν τεσσάρες Μίλαν και Λεβερκούζεν

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Και τώρα το... δεύτερο στοίχημα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Οι φίλοι της Πάφος FC στο Μπέργκαμο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τα βρήκε με Κέιν για νέο συμβόλαιο η Μπάγερν

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Το πράσινο πάρτι στο «Stadion Celje» μετά τη λήξη!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Μπεργκ: «Το να βάλεις τρία γκολ εκτός και να κυριαρχήσεις τόσο...!»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

13άρα ο ΑΠΟΕΛ, πεντάρα η ΑΕΚ και... νερά στο Αραράτ - ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

«Υποκινούμενη από Αλαφούζο και Παναθηναϊκό» - Πώς σχολίασαν στον Ολυμπιακό τη δίωξη της ΔΕΑΒ

Super League

|

Category image

Με το δεξί ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference League

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη