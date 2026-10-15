Αξία ανεκτίμητη: Η χαρά ενός πιτσιρικά μόλις πήρε το τζάκετ του Γιαμάλ!

Το βράδυ της Τρίτης (15/10) η Μπαρτσελόνα πέρασε με το επιβλητικό 4-1 από την έδρα της Γαλατάσαραϊ για τη δεύτερη αγωνιστική της Leaue Phase του Champions League, με τους Καταλανούς να κάνουν το «2 στα 2» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Τις τελευταίες ώρες το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο λίγο πριν τη σέντρα του ματς στην Κωνσταντινούπολη, όπου ένας πιτσιρικάς που συνόδευε τους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, στράφηκε προς τον Λαμίν Γιαμάλ και του ζήτησε το προπονητικό τζάκετ.

Ο σταρ των «μπλαουγκράνα» δεν του χάλασε χατίρι, με το πρόσωπο του νεαρού να λάμπει και να αρχίζει να τρέχει περιχαρής προς τη φυσούνα και πιθανόν προς την οικογένειά του!

HE ASKED FOR A JACKET… AND GOT A MEMORY FOR LIFE. 🥹❤️ THIS is what football is all about ⚽ #LamineYamal #FCBarcelona #ChampionsLeague #Football #Barca https://t.co/7sXQYdzSh6 — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) October 15, 2026

sport-fm.gr