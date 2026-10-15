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Σχολείο απαγόρευσε τις ποδοσφαιρικές φανέλες για να μην πλακώνονται οι μαθητές

ΓΗΠΕΔΟ

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Το περιστατικό που οδήγησε τον διευθυντή του γυμνασίου να απαγορεύσει τις ποδοσφαιρικές φανέλες στο σχολείο.

Η σχολική βία, με διάφορες αφορμές, αποτελεί ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία στην εποχή μας. Το περιστατικό που έγινε στην Γαλλία, πριν από λίγες μέρες, αλλά και η εξέλιξη που είχε, είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα…

Σε ένα γυμνάσιο λοιπόν, στην περιοχή του Νεμούρ, το κουδούνι για το διάλειμμα είχε χτυπήσει και τα παιδιά ήταν στην αυλή, όταν ένας πιτσιρικάς έγινε αντικείμενο χλευασμού από μια άλλη παρέα, επειδή φορούσε φανέλα της Οσέρ. Βλέπετε, η ομάδα του είχε χάσει από την Παρί Σεν Ζερμέν, με αποτέλεσμα να δεχθεί τα πειράγματα των υπόλοιπων νεαρών…

Μόνο που κουβέντα στην κουβέντα η ένταση άρχισε να ανεβαίνει, φτάνοντας στο σημείο, οι μαθητές να πλακωθούν στο ξύλο και να χρειαστεί η επέμβαση των εκπαιδευτικών, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα…

Έτσι, ο διευθυντής του σχολείου αποφάσισε να προβεί σε μια δραστική λύση, προκειμένου να μην επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον. Τι έκανε; Απαγόρευσε την φανέλες ομάδων στο σχολείο.

Μάλιστα βρήκε σύμμαχο στην απόφασή του αυτή, την δήμαρχο της περιοχής, Βαλερί Λακρούτ: «Ήταν η μόνη λύση για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Και σκέφτηκα να επεκτείνω την απαγόρευση και στα δημοτικά σχολεία».

sport-fm.gr 

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