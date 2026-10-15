Το ξεκίνημα, οι 30 χώρες, οι 14 πρωταθλήτριες και ο Παναθηναϊκός

Το Confernce League, αντίθετα με τις δύο άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Champions Lague, Europa League) , κάνει το πρώτο του βήμα. Τριάντα έξι (36) ομάδες, ανάμεσά τους και ο Παναθηναϊκός παίρνουν θέση στην αφετηρία για την 1η αγωνιστική, σε έναν δρόμο που στο τέλος του (6/5/27) στην Κωνσταντινούπολη και το «Beşiktaş Park».

Οι 30 χώρες και οι 14 πρωταθλήτριες

Έως και τη φετινή σεζόν, 90 διαφορετικοί σύλλογοι από 45 ομοσπονδίες έχουν συμμετάσχει στη φάση του πρωταθλήματος (league phase) του Conference League. Στη διοργάνωση της περιόδου 2026/27 εκπροσωπούνται 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 14 εν ενεργεία εθνικών πρωταθλητριών ομάδων.

Ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει μπροστά στους φίλους του (19:45) απέναντι στη Μπόρατς, επιδιώκοντας να ...σηκωθεί μετά την ήττα (1-0) στο «ντέρμπι των αιωνίων» από τον Ολυμπιακό, συνδιάζοντας ευρωπαϊκή νικηφόρα αρχή

Ο μεγάλος στόχος του Άγιαξ

Ο Άγιαξ μπορεί να γίνει η δεύτερη ομάδα , μετά την Τσέλσι- που κατακτά και τις τρεις τρέχουσες διοργανώσεις συλλόγων της UEFA για άνδρες, ωστόσο ο Ισπανός προπονητής Μίτσελ αναμένει μια δύσκολη πρεμιέρα στην Κροατία, όπου η ομάδα του αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Χάιντουκ Σπλιτ.

Η δοκιμασία της Μονακό

Καθώς ξεκινά την παρθενική της πορεία στη League phase της διοργάνωσης, η Μονακό δοκιμάζεται στην έδρα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, την οποία έχει επισκεφθεί δύο φορές στο παρελθόν, γνωρίζοντας την ήττα και τις δύο φορές.

Η πρωτόγνωρη πρόκληση

Η ισπανική Χετάφε κάνει επίσης το ντεμπούτο της στο Conference League και αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη πρόκληση στην 1η αγωνιστική, καθώς ταξιδεύει για πρώτη φορά στη Ρουμανία για να αναμετρηθεί με την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα, η οποία προέρχεται από την κατάκτηση του πέμπτου εθνικού της τίτλου.

Το εγχείρημα της Μπράιτον

Οι αγγλικοί σύλλογοι έχουν κατακτήσει τρεις από τις πέντε πρώτες διοργανώσεις του Conference League, με τη Μπράιτον να ελπίζει ότι θα φτάσει τις τέσσερις κατακτήσεις σε έξι διοργανώσεις φέτος, ξεκινώντας την πορεία της εντός έδρας απέναντι στη λιθουανική Κάουνο Ζαλγκίρις.

Η Ίντερ Εσκάλδες γράφει ιστορία

Προσοχή στην Ίντερ Εσκάλδες. Καταλαμβάνοντας την 246η θέση στην κατάταξη συλλόγων της UEFA πριν από την κλήρωση της League phase, η Ίντερ Εσκάλδες ετοιμάζεται να γράψει ιστορία αντιμετωπίζοντας τη Μιάλμπι στη Σουηδία, καθώς γίνεται ο πρώτος σύλλογος από την Ανδόρα που συμμετέχει στη φάση πρωταθλήματος διοργάνωσης της UEFA για άνδρες.

Ο προπονητής της, Φελίπ Ορτίθ, υπήρξε παλαιότερα παίκτης των ακαδημιών της Μπαρτσελόνα και φίλος του θρυλικού αρχηγού της ομάδας, Κάρλες Πουγιόλ. Έχοντας θητεύσει στο προπονητικό επιτελείο του «Camp Nou», έχει κατακτήσει τίτλους στην Ανδόρα και στις δύο σεζόν της παρουσίας του στην Ίντερ.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της League phase του Conference League:

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου Γάνδη (Βέλγιο) - Άαρχους (Δανία) 19:45 Παναθηναϊκός (Ελλάδα) - Μπόρατς (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 19:45 Λουγκάνο (Ελβετία)- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 19:45 Κουόπιο (Φινλανδία)- Τραμπζονσπόρ (Τουρκία) 19:45 Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) - Χετάφε (Ισπανία) 19:45 Ρίγα (Λετονία)- Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 19:45 Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)- Άγιαξ (Ολλανδία) 19:45 ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)- Μονακό (Γαλλία) 19:45 Μιάλμπι (Σουηδία)- Ίντερ Κλαμπ ντ' Εσκάλντες (Ανδόρα) 19:45 Εγκνάτια (Αλβανία)- Μίντιλαντ (Δανία) 19:45 Αταλάντα (Ιταλία)- Πάφος (Κύπρος) 22:00 Φράιμπουργκ (Γερμανία)- Γιάμπλονετς (Τσεχία) 22:00 Κοπεγχάγη (Δανία)- Μπράγκα (Πορτογαλία) 22:00 Μπράιτον (Αγγλία)- Κάουνο Ζάλγκιρις (Λιθουανία) 22:00 Τβέντε (Ολλανδία)- Τουν (Ελβετία) 22:00 Σιντ Τρούιντεν (Βέλγιο)- Ιμπέρια 1999 Τιφλίδας (Γεωργία) 22:00 Μπραν (Νορβηγία)- Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) 22:00 Χαρτς (Σκωτία)- Νόρντζελαντ (Δανία) 22:00 Οι ημερομηνίες: Κλήρωση Αγώνες League Phase 28 Αυγούστου 15 Οκτωβρίου -17 Δεκεμβρίου Οι αγώνες στην league phase του Conference League 2026/27: Αγώνας 1: 15 Οκτωβρίου 2026 Αγώνας 2: 22 Οκτωβρίου 2026 Αγώνας 3: 5 Νοεμβρίου 2026 Αγώνας 4: 26 Νοεμβρίου 2026 Αγώνας 5: 10 Δεκεμβρίου 2026 Αγώνας 6: 17 Δεκεμβρίου 2026 Νοκ άουτ Playoffs 15 Ιανουαρίου 18&25 Φεβρουαρίου Φάση των "16" 26 Φεβρουαρίου 11&18 Μαρτίου Προημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 8&15 Απριλίου Ημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 29 Απριλίου&6 Μαΐου Τελικός: Θα διεξαχθεί στο Beşiktaş Park, που φιλοξένησε τον τελικό