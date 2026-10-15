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Stoiximan: Ευρωπαϊκές αναμετρήσεις για Ομόνοια και Πάφο με ανταγωνιστικές αποδόσεις

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Ομόνοια και η Πάφος ετοιμάζονται για τις αποψινές ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, με τη Stoiximan να προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και ενδιαφέρουσες ειδικές επιλογές για τις δύο αναμετρήσεις.

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Η Ομόνοια και η Πάφος ετοιμάζονται για τις αποψινές ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, με τη Stoiximan να προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και ενδιαφέρουσες ειδικές επιλογές για τις δύο αναμετρήσεις.

Η Ομόνοια αντιμετωπίζει την Τσέλιε στις 19:45 για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τη νίκη της σλοβενικής ομάδας να προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.47, την ισοπαλία στα 3.50 και το διπλό της Ομόνοιας στα 2.77. Στις ειδικές αγορές, το πρώτο γκολ με σουτ προσφέρεται στο 1.47, με κεφαλιά στα 5.70, με πέναλτι στα 7.00 και με απευθείας εκτέλεση φάουλ στα 15.00. Η επιλογή να μην σημειωθεί γκολ προσφέρεται στα 9.50, ενώ το αυτογκόλ ως τρόπος επίτευξης του πρώτου τέρματος έχει απόδοση 30.00.

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Στις 22:00, η Πάφος για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League αντιμετωπίζει την Αταλάντα στην Ιταλία, με τη νίκη των γηπεδούχων να προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.39, την ισοπαλία στα 5.00 και το διπλό της κυπριακής ομάδας στα 7.70. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ειδικές αγορές για τα δοκάρια, με το Over 0.5 στο 1.80 και το Over 1.5 στα 3.65. Παράλληλα, η επιλογή να καταλογιστεί πέναλτι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης προσφέρεται στα 2.67.

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