Stoiximan: Ευρωπαϊκές αναμετρήσεις για Ομόνοια και Πάφο με ανταγωνιστικές αποδόσεις

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Ομόνοια και η Πάφος ετοιμάζονται για τις αποψινές ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, με τη Stoiximan να προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και ενδιαφέρουσες ειδικές επιλογές για τις δύο αναμετρήσεις.

Η Ομόνοια αντιμετωπίζει την Τσέλιε στις 19:45 για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τη νίκη της σλοβενικής ομάδας να προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.47, την ισοπαλία στα 3.50 και το διπλό της Ομόνοιας στα 2.77. Στις ειδικές αγορές, το πρώτο γκολ με σουτ προσφέρεται στο 1.47, με κεφαλιά στα 5.70, με πέναλτι στα 7.00 και με απευθείας εκτέλεση φάουλ στα 15.00. Η επιλογή να μην σημειωθεί γκολ προσφέρεται στα 9.50, ενώ το αυτογκόλ ως τρόπος επίτευξης του πρώτου τέρματος έχει απόδοση 30.00.

Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις 22:00, η Πάφος για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League αντιμετωπίζει την Αταλάντα στην Ιταλία, με τη νίκη των γηπεδούχων να προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.39, την ισοπαλία στα 5.00 και το διπλό της κυπριακής ομάδας στα 7.70. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ειδικές αγορές για τα δοκάρια, με το Over 0.5 στο 1.80 και το Over 1.5 στα 3.65. Παράλληλα, η επιλογή να καταλογιστεί πέναλτι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης προσφέρεται στα 2.67.

Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!