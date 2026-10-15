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Χαμός στη Μασσαλία: Οπαδοί της Μαρσέιγ εισβάλλουν σε ξενοδοχεία και ψάχνουν φίλους του Ολυμπιακού

ΓΗΠΕΔΟ

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Σε επιφυλακή οι γαλλικές Αρχές ενόψει της αναμέτρησης στο «Βελοντρόμ», με οπαδούς της Μαρσέιγ να αναζητούν φιλάθλους του Ολυμπιακού, παρά την ακύρωση των εισιτηρίων τους.

Έντονη είναι η ανησυχία στη Μασσαλία, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, που είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης (15/10, 22:00) στο «Βελοντρόμ».

Παρά την οριστική ακύρωση των εισιτηρίων των φίλων των «ερυθρόλευκων», η κατάσταση στη γαλλική πόλη παραμένει τεταμένη, με τις Αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή υπό τον φόβο επεισοδίων.Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στο X, οπαδοί της Μαρσέιγ κινούνται σε διάφορα σημεία της πόλης, πραγματοποιώντας περιπολίες και αναζητώντας σε ξενοδοχεία φιλάθλους του Ολυμπιακού που ενδεχομένως έχουν παραμείνει στη Μασσαλία, παρά τις τελευταίες εξελίξεις με τα εισιτήρια.

Την ίδια στιγμή, τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται στους δρόμους και ελικόπτερα και drones να πραγματοποιούν πτήσεις, λόγω φυσικά και της έκρυθμης κατάστασης στη Γαλλία με τις μαθητικές εκδηλώσεις.

sport-fm.gr 

 

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ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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