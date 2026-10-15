Η αναμέτρηση μεγαθηρίων, η επιστροφή, το «οχυρό» και η έκπληξη

Ολυμπιακός και ΟΦΗ

Ανάμεσα στις 36 ομάδες, στην 56η συνολικά σεζόν της διοργάνωσης και 18η από τότε που μετονομάστηκε από Κύπελλο UEFA σε UEFA Europa League, ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ σε αποστολές στη Γαλλία. Στη Μασσαλία απέναντι στην Μαρσέιγ, μία από τις πέντε πρώην πρωταθλήτριες Ευρώπης (Μίλαν, Μπενφίκα, Γιουβέντους, Σέλτικ οι άλλες) οι «Ερυθρόλευκοι», στο σπίτι της Ρεν ο εντυπωσιακός ΟΦΗ της πρεμιέρας (2-0 την Χοφενχάιμ)

Η επιστροφή

Ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας, Πιερ Σαζ, επιστρέφει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του, τη Λιόν, την οποία καθοδήγησε από τον Νοέμβριο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2025. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με νίκες την 1η αγωνιστική και θέλουν να διατηρήσουν τη δυναμική τους.

Διαφορετικό ξεκίνημα, ίδιος στόχος

Έχοντας αγωνιστεί αμφότερες στο Champions League τα τελευταία χρόνια, η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και η Ρεάλ Σοσιεδάδ, θέλουν να υπερασπιστούν τις πιθανότητές τους να φτάσουν μακριά στη διοργάνωση. Ωστόσο, είχαν διαφορετικό ξεκίνημα: η βελγική ομάδα επικράτησε άνετα της Βικτόρια Πλζεν με 3-0 εκτός έδρας, ενώ οι Βάσκοι ηττήθηκαν με 2-1 εντός έδρας από την Μπόρνμουθ.

Το ηχηρό μήνυμα και το «οχυρό»

Η Γιουβέντους έστειλε ηχηρό μήνυμα την 1η αγωνιστική με μια εντυπωσιακή νίκη 5-0 επί της Ναϊμέχεν, με πέντε διαφορετικούς σκόρερ.

Η Θέλτα ηττήθηκε εκτός έδρας από την Ομόνοια, αλλά στην έδρα της αποτελεί πιο δύσκολο αντίπαλο - έχασε μόλις δύο από τα επτά παιχνίδια της στο «Balaidos» κατά την πορεία της μέχρι τα προημιτελικά την περασμένη σεζόν (4 νίκες, 1 ισοπαλία).

Αναμέτρηση ανάμεσα σε ευρωπαϊκά μεγαθήρια

Τα ευρωπαϊκά μεγαθήρια Μπενφίκα και Σέλτικ αναμετρώνται για ένατη φορά, αλλά για πρώτη φορά σε αυτή τη διοργάνωση. Οι προηγούμενες οκτώ συναντήσεις τους είχαν πραγματοποιηθεί στο Champions League/Κύπελλο Πρωταθλητριών, με τη Σέλτικ να μετρά τέσσερις νίκες, την Μπενφίκα τρεις και μία αναμέτρηση να λήγει ισόπαλη.

Η έκπληξη Τορένσε

Προσοχή επίσης στην Τορένσε, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας, η οποία προκάλεσε αίσθηση την περασμένη σεζόν όταν νίκησε τη Σπόρτιγνκ Λισαβόνας και κατέκτησε το Κύπελλο Πορτογαλίας. Συνέχισε να αψηφά τα προγνωστικά και στην 1η αγωνιστική, κερδίζοντας εκτός έδρας τη Λίλεστρομ στο παρθενικό της ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Τώρα υποδέχεται τη Σάντερλαντ, ομάδα της αγγλικής Premier League, επιδιώκοντας να συνεχίσει την προσπάθειά της να γίνει η πρώτη ομάδα που προκρίνεται από τη League phase διοργάνωσης της UEFA, αγωνιζόμενη εκτός της κορυφαίας κατηγορίας της χώρας της.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League phase του Europa League:

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου Λιόν (Γαλλία) - Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 19:45 Άλκμααρ (Ολλανδία) - Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) - Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία) 19:45 Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) - Μίλαν (Ιταλία) 19:45 Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) - Λίλεστρομ (Νορβηγία) 19:45 Λεχ Πόζναν (Πολωνία) - Λεβερκούζεν (Γερμανία) 19:45 Τσέλιε (Σλοβενία) - Ομόνοια (Κύπρος) 19:45 Τορένσε (Πορτογαλία) - Σάντερλαντ (Αγγλία) 19:45 Μπενφίκα (Πορτογαλία) - Σέλτικ (Σκωτία) 22:00 Μαρσέιγ (Γαλλία) - Ολυμπιακός (Ελλάδα) 22:00 Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 22:00 Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Άντερλεχτ (Βέλγιο) 22:00 Ρεν (Γαλλία) - ΟΦΗ (Ελλάδα) 22:00 Μπόρνμουθ (Αγγλία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 22:00 Γιαγκελόνια (Πολωνία) - Αραράτ-Αρμενία (Αρμενία) 22:00 Θέλτα (Ισπανία) - Γιουβέντους (Ιταλία) 22:00 Χόφενχαϊμ (Γερμανία) - Μπεσίκτας (Τουρκία) 22:00 Ναϊμέχεν (Ολλανδία) - Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 22:00 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Aγ. Ν-Ι-Η Τερμ Β. 1. Γιουβέντους 1 1-0-0 5-0 3 2. Κρίσταλ Πάλας 1 1-0-0 4-0 3 3. Σπάρτα Πράγας 1 1-0-0 4-1 3 4. Μπεσίκτας 1 1-0-0 4-1 3 5. Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 1 1-0-0 3-0 3 6. Φερεντσβάρος 1 1-0-0 3-1 3 7. Μπενφίκα 1 1-0-0 2-0 3 8. Λεβερκούζεν 1 1-0-0 2-0 3 ------------------------------------------------- 9. ΟΦΗ 1 1-0-0 2-0 3 10. Μπόρνμουθ 1 1-0-0 2-1 3 11. Λίον 1 1-0-0 2-1 3 12. Τορένσε 1 1-0-0 2-1 3 13. Ολυμπιακός 1 1-0-0 2-1 3 14. Σάλτσμπουργκ 1 1-0-0 1-0 3 15. Ομόνοια 1 1-0-0 1-0 3 16. Σάντερλαντ 1 1-0-0 1-0 3 ------------------------------------------------- 17. Ντιναμό Ζάγκρεμο 1 0-1-0 0-0 1 18. Χάποελ Μπερ Σεβά 1 0-1-0 0-0 1 19. Ρεν 1 0-1-0 0-0 1 20. Στουρμ Γκρατς 1 0-1-0 0-0 1 21. Γιαγκελόνια 1 0-0-1 1-2 0 22. Άντερλεχτ 1 0-0-1 1-2 0 23. Λίλεστρομ 1 0-0-1 1-2 0 24. Ρεάλ Σοσιεδάδ 1 0-0-1 1-2 0 ------------------------------------------------- 25. Άλκμααρ 1 0-0-1 0-1 0 26. Θέλτα 1 0-0-1 0-1 0 27. Λέφσκι Σόφιας 1 0-0-1 0-1 0 28. Σέλτικ 1 0-0-1 1-3 0 29. Τσέλιε 1 0-0-1 0-2 0 30. Χόφενχαϊμ 1 0-0-1 0-2 0 30. Μίλαν 1 0-0-1 0-2 0 32. Μαρσέιγ 1 0-0-1 1-4 0 33. Αραράτ-Αρμενία 1 0-0-1 1-4 0 34. Βικτόρια Πλζεν 1 0-0-1 0-3 0 35. Λεχ Πόζναν 1 0-0-1 0-4 0 36. Ναϊμέγκεν 1 0-0-1 0-5 0 Οι ημερομηνίες του Europa League 2026/27 Κληρώσεις Αγώνες League Phase 28 Αυγούστου 16 Σεπτεμβρίου- 28 Ιανουαρίου 2027 Νοκ άουτ Playoffs 29 Ιανουαρίου 18&25 Φεβρουαρίου Φάση των "16" 26 Φεβρουαρίου 11&18 Μαρτίου Προημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 8&15 Απριλίου Ημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 29 Απριλίου & 6 Μαΐου Τελικός-26 Μαΐου 2027 (Φρανκφούρτη)