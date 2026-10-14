Ιστορική εκδρομή: «Απόβαση» των οπαδών της ΑΕΚ με 10.000 φιλάθλους στο Λονδίνο απόψε!

Μία από τις μεγαλύτερες εκτός έδρας παρουσίες στην ευρωπαϊκή ιστορία της ετοιμάζεται να καταγράψει η ΑΕΚ, με τους οπαδούς της να πραγματοποιούν πραγματική... απόβαση στο Λονδίνο για την αποψινή (14/10, 22:00) αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 10.000 φίλοι των «κιτρινόμαυρων» αναμένεται να βρεθούν στο «Στάμφορντ Μπριτζ», αριθμός που αποτυπώνει το τεράστιο ενδιαφέρον για την επιστροφή της Ένωσης στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ είχε εξασφαλίσει 6.500 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων της, τα οποία εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από δέκα ώρες. Παράλληλα, αρκετές χιλιάδες οπαδοί κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση στο γήπεδο μέσω της Τσέλσι, η οποία παραχωρεί την έδρα της για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Άλλωστε, ήδη από την παραμονή του αγώνα, εκατοντάδες οπαδοί της Ένωσης συγκεντρώθηκαν σε διάφορα σημεία του Λονδίνου, με τις κιτρινόμαυρες φανέλες και τα συνθήματα να δίνουν ξεχωριστό χρώμα στην αγγλική πρωτεύουσα.

Η μαζική παρουσία των Ενωσιτών αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην προσπάθεια της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Σαχτάρ, συνεχίζοντας την πορεία της στη League Phase του Champions League.

athletiko.gr