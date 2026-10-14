Μουρίνιο: «Δεν θα πάει πουθενά ο Εντρικ»

«Ο Εντρικ δεν χρειάζεται να πάει κάπου δανεικός, θα κάνει σπουδαία πράγματα και θα πετύχει στη Μαδρίτη. Εχει επιστρέψει από τον τραυματισμό και σύντομα θα παίξει. Τον υπολογίζω κανονικά για το υπόλοιπο της σεζόν, σύντομα θα πάρει τις ευκαιρίες του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διάσημος Πορτογάλος ροπονητής για τον νεαρό διεθνή φορ.

Ο Βραζιλιάνος πάντως την περασμένη σεζόν είχε βρει τον εαυτό του από την ημέρα που φόρεσε τον Ιανουάριο τη φανέλα της Λιόν στο πρωτάθλημα της Ligue 1. Εφυγε από τη Ρεάλ, πήγε δανεικός στη Λιόν μέχρι το τέλος της περασμένης σεζόν και ξεδίπλωσε το πληθωρικό ταλέντο του, έχοντας οκτώ γκολ και επτά ασίστ σε 19 συμμετοχές με τους «λιονέ».

Πολλά λέχθηκαν για το μέλλον του, καθώς είχε προτάσεις από ομάδες της Αγγλίας, με την Τσέλσι και την Αρσεναλ να ζητούν το δανεισμό του αλλά ο μάνατζερ του, Τιάγκο Φρέιτας, πείστηκε να μείνει ο Βραζιλιάνος στη Μαδρίτη. Οι ευκαιρίες όμως που έχει πάρει από τον Ζοσέ Μουρίνιο είναι λίγες και σκέφτεται ξανά τη μεταγραφή του σε άλλη ομάδα. Ο κόουτς όμως των «μπλάνκος» έβαλε τέλος στην κουβέντα παραχώρησης του. Προς το παρόν τουλάχιστον...