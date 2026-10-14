Το κακό έγινε ξανά

Για τρίτη σερί χρονιά η Ανόρθωση ξεκινάει άσχημα μια σεζόν. Με εξαίρεση το νικηφόρο παιχνίδι κόντρα στον ΑΠΟΕΛ (2-1), η ομάδα της Αμμοχώστου ηττήθηκε στα υπόλοιπα παιχνίδια από ΑΕΛ (2-0), Απόλλωνα (3-1), Νέα Σαλαμίνα (3-0) και Πάφος FC (1-3). Πέρσι η Κυρία είχε πάρει μόλις δύο βαθμούς με δύο ισοπαλίες σε πέντε παιχνίδια, ενώ πρόπερσι έβαλε στο σακούλι τους πέντε από τους 15 διαθέσιμους βαθμούς. Η τελευταία φορά που, μέχρι τη 15η αγωνιστική, κατέκτησε διψήφιο αριθμό τερμάτων ήταν την περίοδο 2023-24, όταν είχε τον καλύτερο απολογισμό, μαζεύοντας 11 βαθμούς με τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες (σ.σ. τόσους είχε και ο Άρης).