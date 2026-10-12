Από μηχανής Αντερέγκεν λύτρωσε την ΑΕΚ στα χασομέρια!

Με ήρωα τον Νικολάς Αντερέγκεν ο οποίος πέρασε αλλαγή στο 83΄ και σκόραρε στο 89΄, η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 της Ομόνοιας Αραδίππου μέσα στην «Αρένα» στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική. Δεν άντεξε στην πίεση η ομάδα του Οκκά, έπιασε πέναλτι στο 69΄ο Ζίφκοβιτς ο οποίος πραγματοποίησε κι άλλες σπουδαίες επεμβάσεις στο παιχνίδι.

Τα βρήκε μπαστούνια η ΑΕΚ απέναντι στην ηρωική και ψυχωμένη Ομόνοια Αραδίππου στην «Αρένα», ωστόσο κατάφερε να πάρει μία δύσκολη, αλλά υπερπολύτιμη νίκη, με μπόλικη δόση άγχους, η οποία την ανεβάζει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, συγκάτοικο με την ΑΕΛ. Πρόσωπο του δραματικού αγώνα ο Νίκολας Αντερέγκεν, ο οποίος λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγώνα βρήκε τον δρόμο προς τα δίκτυα του ανίκητου, μέχρι το 89΄, Ζίβκοβιτς. Η ΑΕΚ έχασε πέναλτι με τον Μιλίτσεβιτς.

Η ΑΕΚ διατήρησε μία ανούσια κατοχή μπάλας στο πρώτο 45λεπτο, χωρίς να γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη. Με πολλές αχρείαστες πάσες στη μεσαία γραμμή, οι γηπεδούχοι μάταια προσπαθούσαν να βρουν τους διαδρόμους προς τα καρέ του Ζίβκοβιτς, απέναντι σε μια εξαιρετικά στημένη μεσοαμυντικά Ομόνοια Αραδίππου, οι παίκτες της οποίας είχαν υψηλό βαθμό τακτικής προσήλωσης στο παιχνίδι τους. Τα «περιστέρια» έκλειναν σωστά όλους τους διαδρόμους, βραχυκυκλώνοντας την ΑΕΚ, που είχε αργή ανάπτυξη, χωρίς φαντασία και αυτοματισμούς στο παιχνίδι της. Ο αργός ρυθμός ανάπτυξης της ΑΕΚ διευκόλυνε την ομάδα της Αραδίππου και την βόλεψε απόλυτα στην εφαρμογή του αγωνιστικού της πλάνου. Σε ρηχά νερά κινήθηκαν τα δύο εξτρέμ των κιτρινοπράσινων, Ιβάνοβιτς και Λαγιούνι, και αυτό συνέβαλε στην κακή απόδοση της ΑΕΚ στον τομέα της δημιουργίας φάσεων.

Στην επανάληψη η ΑΕΚ έβαλε περισσότερη ενέργεια στο παιχνίδι της κι έγινε πιο πιεστική. Η βελτίωση της ΑΕΚ οφειλόταν και στο αγωνιστικό ανέβασμα του Λαγιούνι, ο οποίος ανέλαβε πολλές πρωτοβουλίες από το δεξί φτερό, δημιουργώντας προβλήματα στην οπισθοφυλακή της Ομόνοιας. Ούτε, όμως, από την άσπρη βούλα δεν μπόρεσε η ΑΕΚ να βρει τα δίκτυα, αφού στο 69΄ ο Ζίβκοβιτς «ψώνισε» τον Μιλίτσεβιτς. Το πέναλτι υποδείχθηκε με παρέμβαση του VAR μετά από χέρι του Χαβέλκα. Μέχρι το τέλος του ματς η ΑΕΚ άσκησε ασφυχτική πίεση (έπαιξε με δύο φορ στα τελευταία λεπτά), αλλά οι παίκτες της Ομόνοιας Αρ. έβγαζαν τρομερές άμυνες. Τελικά, τον γόρδιο δεσμό έλυσε ο Αντερέγκεν, ο οποίος στο 89΄ λύτρωσε την ομάδα του μετά από ασίστ του Μράμπτι. Χρυσές αλλαγές για τον Σεγιές οι δύο πρωταγωνιστές της φάσης του γκολ. Ο Αντερέγκεν σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, ενώ για τον Μράπτι ήταν η τρίτη του ασίστ σε ισάριθμα ματς.

Η εξέλιξη του αγώνα:

ΤΕΛΟΣ, 1-0 η ΑΕΚ!

90΄Πέντε λεπτά ο έξτρα χρόνος.

89΄ΓΚΟΛ η ΑΕΚ!! 1-0 με ήρωα τον Αντερέγκεν! Σέντρα του Μράντι, προβολή του Αργεντίνου που πρόλαβε τον Ζίφκοβιτς κάνοντας το 1-0.

81΄Ευκαιρία για την Ομόνοια Αραδίππου, σουτ του Αντωνίου, έδιωξε ο Παλεάρι σε κόρνερ.

80΄Σουτ του Μπάγιτς, μάζεψε ο Ζίφκοβιτς.

69΄ΤΟ ΠΙΑΣΕ ΤΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ο Ζίφκοβιτς! Έπεσε στη γωνία και μπλόκαρε την μπάλα στο πέναλτι του Μιλίτσεβιτς.

68΄Πέναλτι για την ΑΕΚ! Εκτέλεση κόρνερ, τακουνάκι του Λαγιούνι, η μπάλα χτύπησε στο ανοικτό χέρι του Χαβέλκα. Ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα αφού είδε ξανά τη φάση στο onfield review.

60΄Πιέζει η ΑΕΚ!

57΄Σουτ του Ρέπας, λίγο έξω η μπάλα.

56΄Ευκαιρία για την ΑΕΚ! Κοντινή κεφαλιά του Φαν Ντερ Χορν, έδιωξε ο Ζίφκοβιτς.

46΄Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος.

Ημίχρονο, 0-0.

45΄Ένα λεπτό ο έξτρα χρόνος για το ημίχρονο.

44΄Νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ! Ο Λαγιούνι έκανε το σουτ, πολύ δύσκολα σε κόρνερ ο Ζίφκοβιτς.

31΄Σουτ του Λαγιούνι, η μπάλα έξω.

29΄Ευκαιρία για την Ομόνοια Αρ. με το σουτ του Ελ Μπουτσαταουί, μπλόκαρε ο Παλεάρι.

20΄Έχουμε συμπληρώσει το πρώτο 20λεπτο χωρίς την καλή φάση μπροστά στις δύο εστίες.

1΄Σέντρα!

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΑΕΚ: Παλεάρι, Φαν Ντερ Χορν (60΄Σαμπορίτ), Λέδες, Ιβάνοβιτς (60΄Μράντι), Μπάγιτς, Λαγιούνι (83΄Ναούμ), Μιλίσεβιτς, Πηλέας (75΄Μιραμόν), Εκπολό, Ρέπας (83΄Αντερέγκεν), Κόλερ.

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Ζίβκοβιτς, Χριστοφή, Χαβέλκα (70΄Ευριπίδου), Κουμουρής, Ελ Μπουτσαταουί (83΄Σμιντ), Ποντικός (75΄Κέρτις Τζούνιορ), Βαν Μιούλεμ, Γκαρσία, Αντωνίου, Πέτροβιτς (83΄Πλουμέν), Ντε Μάρκο.

ΣΚΟΡΕΡ: 89΄Αντερέγκεν

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 24΄Φαν Ντερ Χορν/43΄Ποντικός

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:

Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

AVAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία