Οκκάς: «Μεγάλη υπόθεση το χειροκρότημα του αντιπάλου»

«Ξέραμε τη δυσκολία αυτού του παιχνιδιού, το παλέψαμε. Προσπαθήσαμε να κλείσουμε την ΑΕΚ, ώστε να μην δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες. Σε μεγάλο βαθμό τα καταφέραμε. Στο δεύτερο μέρος όσο περνούσε ο χρόνος ανέβασε ρυθμούς και αύξησε την πίεση. Εκεί πίστευα ότι μπορούσαμε με μια φάση να κάνουμε τη ζημιά. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε και ο αντίπαλος πέτυχε το γκολ. Τα παιδιά προσπάθησαν παρά κάποιες απουσίες που είχαμε. Το μόνο που μας στενοχωρεί είναι το αποτέλεσμα. Είναι μεγάλη υπόθεση να σε χειροκροτά ο αντίπαλος. Είναι καιρός να αρχίσουμε να βλέπουμε τις πολλές θετικές πτυχές του ποδοσφαίρου. Ευχαριστούμε για το χειροκρότημα».