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«Το πράσινο τέρας επέστρεψε!» - Η «AS» αποθεώνει τον Παναθηναϊκό

ΓΗΠΕΔΟ

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Το 4 στα 4 έφερε... τρόμο.

O Παναθηναϊκός μετρά τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και η πασίγνωστη εφημερίδα χαρακτήρισε τους πράσινους ως «Τέρας» που επέστρεψε, ενώ έκανε ειδική μνεία στον Ματίας Λεσόρ.

Κύρια αφορμή της αναφοράς της ήταν η επιβλητική νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, με 92-74 στο «T-Center».

Επιπρόσθετα, το σχετικό δημοσίευμα καταπιάνεται με την απουσία του Ναν, τις τακτικές του Ζοτς αλλά και με τον Έργκιν Άταμαν. Αναλυτικά τα όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Το πράσινο τέρας επέστρεψε! Ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι μια μηχανή που διαλύει τους αντιπάλους της. Η απάθεια με την οποία ολοκληρώθηκε η εποχή του Αταμάν στην Αθήνα, ξεχάστηκε γρήγορα. Η άφιξη του Σέρβου προπονητή, μαζί με αρκετές ηχηρές μεταγραφές, άλλαξε άμεσα την ψυχολογία του συλλόγου, που φαντάζει ως το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Αυτός ο Παναθηναϊκός διψά για δόξα. Και απέναντι στην ομάδα του Γιασικεβίτσιους δεν έδειξε κανένα έλεος. Ο Λεσόρ παρέδιδε μαθήματα άμυνας, βγαίνοντας πάνω στους περιφερειακούς και μετατρέποντας τη ρακέτα σε απροσπέλαστο τείχος».

gazzetta.gr

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