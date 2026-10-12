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Σεγιές: «Κυριαρχήσαμε στο δεύτερο μέρος»

ΓΗΠΕΔΟ

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Διαβάστε όσα είπε ο Ρούμπεν Σεγιές μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΚ με την Ομόνοια Αραδίππου

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και ειδικά στο πρώτο μέρος καθώς δεν μπορούσαμε να το ελέγξουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο κυριαρχήσαμε και θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες και τον κόσμο. Ήταν ένα καλό τεστ για εμάς. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την αγωνιστική συμπεριφορά των παικτών είτε είναι βασικοί, είτε παίζουν ως αλλαγή. Συγχαρητήρια στον αντίπαλο γιατί μας δυσκόλεψε ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο».

Για το τι άλλαξε στην επανάληψη και η ομάδα βελτιώθηκε: «Δεν αλλάξαμε πολλά, ήταν περισσότερο καλύτερη διαχείριση κάποιων καταστάσεων, ειδικά το πως παίζαμε ανάμεσα στις γραμμές. Νομίζω ήμασταν πολύ δημιουργικοί από το δεξιό άκρο και φτιάξαμε αρκετές ευκαιρίες. Βρήκαμε τους χώρους και τελικά πετύχαμε το γκολ».

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

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