Με 16 παίκτες στην Ισπανία ο Ολυμπιακός για Βαλένθια και Μπαρτσελόνα
ΓΗΠΕΔΟ
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Μόνο Πλώτας και Μπουρνελές εκτός αποστολής
Πάνοπλος ταξιδεύει ο Ολυμπιακός για τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague που θα τον βρει αντιμέτωπο της Βαλένθια την Τρίτη και της Μπαρτσελόνα την Παρασκευή.
Εκτός αποστολής έμειναν μόνο ο τραυματίας Πλώτας και ο νεαρός Μπουρνελές, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να παίρνει μαζί του 16 παίκτες.
Η αυριανή αναμέτρηση στην «Ροτζ Αρένα» θα αρχίσει στις 22:00, ενώ αυτή της Παρασκευής στις 21:30.
sport-fm.gr