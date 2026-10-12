Με 16 παίκτες στην Ισπανία ο Ολυμπιακός για Βαλένθια και Μπαρτσελόνα

Πάνοπλος ταξιδεύει ο Ολυμπιακός για τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague που θα τον βρει αντιμέτωπο της Βαλένθια την Τρίτη και της Μπαρτσελόνα την Παρασκευή.

Εκτός αποστολής έμειναν μόνο ο τραυματίας Πλώτας και ο νεαρός Μπουρνελές, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να παίρνει μαζί του 16 παίκτες.

Η αυριανή αναμέτρηση στην «Ροτζ Αρένα» θα αρχίσει στις 22:00, ενώ αυτή της Παρασκευής στις 21:30.

sport-fm.gr