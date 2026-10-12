Respect στα «Περιστέρια» - Η κίνηση των ΑΕΚτζήδων

Η ομάδα του Οκκά ηττήθηκε από την ΑΕΚ χάρη σ΄ένα γκολ του Αντερέγκεν στο 89ο λεπτό.

Η Ομόνοια Αραδίππου έκανε μεγάλη προσπάθεια φτάνοντας μία ανάσα από το να πάρει βαθμολογικό κέρδος στην «Αρένα».

Για άλλο ένα ματς τα «Περιστέρια» έδειξαν πως θα είναι σκληρό καρύδι για όλους φέτος.

Αξιοσημείωτη η κίνηση των φίλων της ΑΕΚ κατά την αποχώρηση των παικτών του Οκκά οι οποίοι χειροκρότησαν τους αντιπάλους.