Ετοιμάζει πρόταση ανανέωσης στον Ολίσε η Μπάγερν

Να κρατήσει τον Μίκαελ Ολίσε στο ρόστερ της επιθυμεί η Μπάγερν Μονάχου η οποία όπως αναφέρει η ΑS ετοιμάζεται να του καταθέσει πρόταση για την ανανέωση του συμβολαίου του με όρους που κάποιοι τον ικανοποιούν και κάποιοι άλλοι όχι.

Συγκεκριμένα η αμοιβή του θα ανέβει αρκετά, και από τα 14 εκατομμύρια ευρώ ετησίως θα φτάσει στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Φυσικά και ένας όρος που του αρέσει.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι που έχουν φέρει τριγμούς. Ο γερμανικός σύλλογος θέλει να θέσει στο νέο του συμβόλαιο και μια ρήτρα αποχώρησης η οποία θα ανέρχεται στα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό, δεν αρέσει καθόλου στον ποδοσφαιριστή ο οποίος δέχεται να μπει ένα ποσό ως ρήτρα αποχώρησης αλλά ξεκάθαρα επιθυμεί αυτό να είναι αρκετά μικρότερο από εκείνο που θέλει και προτείνει η Μπάγερν.

sport-fm.gr