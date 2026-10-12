Παναθηναϊκός για ποστάρισμα Αλγουαθίλ: «Απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας - Αλαζονεία, ασέβεια και οπαδιλίκι»

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, κόουτς του Ολυμπιακού, επέλεξε να ποστάρει στα social media την εικόνα που παρουσίασαν οι φίλοι της ομάδας του πριν την έναρξη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, από παρελθοντικό στιγμιότυπο του εκλιπόντος, Παρασκευά Άντζα, με τον Σωτήρη Κυργιάκο.

Η θέση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός επί τούτου, αναφέρει το εξής:

«Δύο κόσμοι. Δεν υπάρχει καταλληλότερος χαρακτηρισμός για να αποτυπώσει την ειδοποιό διαφορά στην αθλητική και κοινωνική παιδεία, στον σεβασμό και στους ηθικούς φραγμούς που διέπουν τη φιλοσοφία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Παναθηναϊκού θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση, η οποία, αν μη τι άλλο, αποτυπώνει το ποιόν, τη νοοτροπία και τις αντιλήψεις που εκφράζονται δημόσια από ανθρώπους των δύο συλλόγων.

Η αλαζονεία, η ασέβεια και το «οπαδιλίκι» δεν συνιστούν ούτε μαγκιά ούτε ένδειξη ανωτερότητας. Αντιθέτως, φανερώνουν την απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας και την αδυναμία διαχωρισμού του ρόλου ενός επαγγελματία από τη συμπεριφορά ενός φανατικού οπαδού.

Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να σέβεται τους αντιπάλους του, χωρίς να φοβάται κανέναν. Και κυρίως γνωρίζει ότι το πραγματικό μέγεθος ενός συλλόγου αποτυπώνεται (και) στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι που τον εκπροσωπούν.

Δύο κόσμοι, πράγματι. Και η απόσταση που τους χωρίζει είναι χαοτική».

sport-fm.gr