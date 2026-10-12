Η Τότεναμ ετοιμάζει πρόταση για τον Παυλίδη

Ο Βαγγέλης Παυλίδης εντυπωσιάζει και τη φετινή σεζόν, τόσο με τη φανέλα της Μπενφίκα, όσο και με αυτήν της εθνικής ομάδας, προκαλώντας το ενδιαφέρον άλλων ομάδων, με την Τότεναμ να ετοιμάζει πρόταση για την απόκτηση του στη χειμερινή μεταγραφική αγορά, όπως σχετικά υποστηρίζει η ιστοσελίδα «Caughtoffside».

Ο σύλλογος της Λισαβόνας πάντως θέλει να τον κρατήσει και ήδη ξεκινήσει τις επαφές για την επέκταση του συμβολαίου του. Σύμφωνα με πορτογαλικά ΜΜΕ, οι συζητήσεις ανάμεσα στη διοίκηση των «αετών» και τον μάνατζερ του αρχηγού της εθνικής ομάδας βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με την ανανέωση της συνεργασίας τους να αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Ο Παυλίδης έχει συμβόλαιο με την Μπενφίκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ωστόσο οι «αετοί» επιθυμούν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους για δύο ακόμη χρόνια. Συγκεκριμένα, στόχος της διοίκησης είναι το νέο συμβόλαιο να έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2031, επιβραβεύοντας παράλληλα την παρουσία με σημαντική αύξηση στις ετήσιες αποδοχές του.

Πάντως το ενδιαφέρον για τον Παυλίδη έχει αυξηθεί σημαντικά, με τη Φενέρμπαχτσε να είχε κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του το περασμένο καλοκαίρι, ενώ στην Αγγλία το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως η Τότεναμ ήδη έχει προσεγγίσει τον μάνατζερ του. Ο Παυλίδης πραγματοποιεί εξαιρετικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν, έχοντας ήδη καταγράψει 14 γκολ και τρεις ασίστ σε 13 εμφανίσεις, σε όλες τις διοργανώσεις.