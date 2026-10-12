ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Τότεναμ ετοιμάζει πρόταση για τον Παυλίδη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο σύλλογος της Λισαβόνας πάντως θέλει να τον κρατήσει και ήδη ξεκινήσει τις επαφές για την επέκταση του συμβολαίου του

Ο Βαγγέλης Παυλίδης εντυπωσιάζει και τη φετινή σεζόν, τόσο με τη φανέλα της Μπενφίκα, όσο και με αυτήν της εθνικής ομάδας, προκαλώντας το ενδιαφέρον άλλων ομάδων, με την Τότεναμ να ετοιμάζει πρόταση για την απόκτηση του στη χειμερινή μεταγραφική αγορά, όπως σχετικά υποστηρίζει η ιστοσελίδα «Caughtoffside».

Ο σύλλογος της Λισαβόνας πάντως θέλει να τον κρατήσει και ήδη ξεκινήσει τις επαφές για την επέκταση του συμβολαίου του. Σύμφωνα με πορτογαλικά ΜΜΕ, οι συζητήσεις ανάμεσα στη διοίκηση των «αετών» και τον μάνατζερ του αρχηγού της εθνικής ομάδας βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με την ανανέωση της συνεργασίας τους να αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Ο Παυλίδης έχει συμβόλαιο με την Μπενφίκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ωστόσο οι «αετοί» επιθυμούν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους για δύο ακόμη χρόνια. Συγκεκριμένα, στόχος της διοίκησης είναι το νέο συμβόλαιο να έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2031, επιβραβεύοντας παράλληλα την παρουσία με σημαντική αύξηση στις ετήσιες αποδοχές του. 

Πάντως το ενδιαφέρον για τον Παυλίδη έχει αυξηθεί σημαντικά, με τη Φενέρμπαχτσε να είχε κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του το περασμένο καλοκαίρι, ενώ στην Αγγλία το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως η Τότεναμ ήδη έχει προσεγγίσει τον μάνατζερ του. Ο Παυλίδης πραγματοποιεί εξαιρετικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν, έχοντας ήδη καταγράψει 14 γκολ και τρεις ασίστ σε 13 εμφανίσεις, σε όλες τις διοργανώσεις.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗPremier League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η συνοχή γίνεται... όπλο ενόψει Τσέλιε

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο Αντερέγκεν κράτησε την ΑΕΚ πρώτη!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μεγάλη νίκη του ΑΠΟΕΛ κόντρα στην ΑΕΛ!

Κύπρος

|

Category image

Οκκάς: «Μεγάλη υπόθεση το χειροκρότημα του αντιπάλου»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Σεγιές: «Κυριαρχήσαμε στο δεύτερο μέρος»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το δραματικό φινάλε και οι υπόλοιπες φάσεις στην «Αρένα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Respect στα «Περιστέρια» - Η κίνηση των ΑΕΚτζήδων

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Από μηχανής Αντερέγκεν λύτρωσε την ΑΕΚ στα χασομέρια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Άγρια» γιούχα στους παίκτες του ΠΑΟΚ!

Super League

|

Category image

Απίστευτη Μαύρη Θύελλα, έριξε τριάρα στον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα!

Super League

|

Category image

Φτάνουμε στους δύο μήνες που ο Ιραόλα δεν έχει πανηγυρίσει στο «Άνφιλντ»!

Premier League

|

Category image

Μαρτίνς: «Σπάνια το σώμα κερδίζει ή χάνει αγώνες, σχεδόν πάντα είναι η ψυχή»

ΑΕΛ

|

Category image

Έντονα ενοχλημένοι στην Ομόνοια με αεροπορική εταιρεία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

H εντεκάδα της ΑΕΚ στην «Αρένα»

ΑΕΚ

|

Category image

Τρόμος σε 11΄!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη