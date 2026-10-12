ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

O Λημνιός που ήθελαν να δουν

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο 28χρονος είναι ένας από τους πέντε παίκτες του ΑΠΟΕΛ που το transfermarkt κοστολογεί με πενταψήφιο νούμερο

Από τις 3 Ιουλίου, οπότε και ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για τον Δημήτρη Λημνιό, οι προσδοκίες ήταν αρκετά μεγάλες για τις βοήθειες που μπορούσε να δώσει ο Ελλαδίτης. Στις πρώτες αγωνιστικές δεν έδειξε ισχυρά πειστήρια, αν και βρέθηκε στο αρχικό σχήμα στους αγώνες με ΑΕΚ, ΑΕΛ και Ανόρθωση, στους οποίους αποτέλεσε μία από τις αλλαγές του Νίκου Παπαδόπουλου.

Στα δύο πρώτα βγήκε γύρω στο 70', ενώ με την ομάδα της Αμμοχώστου έγινε αλλαγή με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ακολούθως, απέναντι στον Απόλλωνα έμεινε για πρώτη φορά στον πάγκο και πήρε χρόνο συμμετοχής στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης, για να επανέλθει στο βασικό σχήμα στο προχθεσινό παιχνίδι, κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα, για να γίνει πρωταγωνιστής.

Από δική του ενέργεια κερδήθηκε το πέναλτι το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Πεδρόσο, ενώ από δική του εντυπωσιακή ενέργεια η μπάλα κατέληξε στον Ντάλσιο που πέτυχε το νικητήριο τέρμα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Αυτόν τον Λημνιό θέλουν να βλέπουν όλοι στον Αρχάγγελο για να μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους τους. Σημειώνεται ότι ο 28χρονος είναι ένας από τους πέντε παίκτες του ΑΠΟΕΛ που το transfermarkt κοστολογεί με πενταψήφιο νούμερο και συγκεκριμένα με 1.000.000.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η συνοχή γίνεται... όπλο ενόψει Τσέλιε

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο Αντερέγκεν κράτησε την ΑΕΚ πρώτη!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μεγάλη νίκη του ΑΠΟΕΛ κόντρα στην ΑΕΛ!

Κύπρος

|

Category image

Οκκάς: «Μεγάλη υπόθεση το χειροκρότημα του αντιπάλου»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Σεγιές: «Κυριαρχήσαμε στο δεύτερο μέρος»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το δραματικό φινάλε και οι υπόλοιπες φάσεις στην «Αρένα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Respect στα «Περιστέρια» - Η κίνηση των ΑΕΚτζήδων

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Από μηχανής Αντερέγκεν λύτρωσε την ΑΕΚ στα χασομέρια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Άγρια» γιούχα στους παίκτες του ΠΑΟΚ!

Super League

|

Category image

Απίστευτη Μαύρη Θύελλα, έριξε τριάρα στον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα!

Super League

|

Category image

Φτάνουμε στους δύο μήνες που ο Ιραόλα δεν έχει πανηγυρίσει στο «Άνφιλντ»!

Premier League

|

Category image

Μαρτίνς: «Σπάνια το σώμα κερδίζει ή χάνει αγώνες, σχεδόν πάντα είναι η ψυχή»

ΑΕΛ

|

Category image

Έντονα ενοχλημένοι στην Ομόνοια με αεροπορική εταιρεία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

H εντεκάδα της ΑΕΚ στην «Αρένα»

ΑΕΚ

|

Category image

Τρόμος σε 11΄!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη