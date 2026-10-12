Επίθεση κατά του Μέσι από πρώην πρόεδρο της Μπαρτσελόνα!

Ο Ζοάν Γκασπάρ μίλησε για τον Λιονέλ Μέσι, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα μέσα από το podcast «Solo Para Culés». Ο πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να αποχαιρετήσει ο Αργεντινός τους φίλους των «μπλαουγκράνα» στο Καμπ Νόου, τονίζοντας ότι, κατά την άποψή του, ο ποδοσφαιριστής πρέπει να επιστρέψει για να τους αποχαιρετήσει, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στην προεδρία του συλλόγου.

Ο Γκασπάρ διατηρεί ιδιαίτερο δεσμό με τον Μέσι, καθώς ήταν πρόεδρος της Μπαρτσελόνα όταν ο Αργεντινός εντάχθηκε στον σύλλογο σε ηλικία μόλις 13 ετών. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι οι δηλώσεις του δεν αμφισβητούν τη σημασία που έχει ο «Pulga» στην ιστορία των Καταλανών.

«Τα λέω αυτά λόγω της βαθιάς αγάπης που τρέφω για έναν ποδοσφαιριστή, τον οποίο απέκτησα όταν ήταν μόλις 13 ετών και εγώ ήμουν πρόεδρος της Μπαρτσελόνα», εξήγησε ο Γκασπάρ κατά τη διάρκεια του podcast.

Ωστόσο, ο πρώην πρόεδρος θεωρεί ότι ο Μέσι δεν θα πρέπει να βάζει τις προσωπικές του συνθήκες πάνω από τον σύλλογο. «Θα πρέπει να είναι προσεκτικός. Η Μπαρτσελόνα είναι μεγαλύτερη από εκείνον», τόνισε.

Ένα από τα ζητήματα στα οποία στάθηκε ήταν η σχέση ανάμεσα στον Μέσι και τον Ζοάν Λαπόρτα. Ο Γκασπάρ θεωρεί ότι η παρουσία του νυν προέδρου δεν θα πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο για την επιστροφή του Αργεντινού στο Καμπ Νόου, προκειμένου να λάβει την αναγνώριση και την αποθέωση των φιλάθλων.

«Όποιος κι αν είναι ο πρόεδρος, ας έρθει να αποχαιρετήσει την Μπαρτσελόνα», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος των «μπλαουγκράνα», ο οποίος έγινε ακόμη πιο κατηγορηματικός όταν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο η τιμητική εκδήλωση για τον Μέσι να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την αποχώρηση του Λαπόρτα.

«Αν ο Λιονέλ Μέσι έρθει για να αποχαιρετήσει την Μπαρτσελόνα, αλλά δεν το κάνει επειδή πρόεδρος είναι ο Λαπόρτα και εμφανιστεί μόνο όταν εκείνος δεν θα βρίσκεται πλέον στη θέση του, εγώ δεν θα πήγαινα σε αυτή την εκδήλωση», υπογράμμισε. Ο Γκασπάρ ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του με μια φράση που συνοψίζει τη στάση του απέναντι στον ρόλο του Μέσι σε σχέση με τον σύλλογο: «Ποιος νομίζει ότι είναι;».

“Barcelona is bigger than him!” 😳 Former Barça president Joan Gaspart hits out at Lionel Messi over his delayed Camp Nou tribute 👀 https://t.co/pimBvBkFEU — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 12, 2026

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