Αντίπαλος του Τσιτσιπά ο Μεντβέντεφ στη Σανγκάη
ΓΗΠΕΔΟ
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Στους «16» του Masters
Υψηλό εμπόδιο θα βρει μπροστά του στους «16» του Rolex Shanghai Masters (ATP 1000) ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Μετά τη μεγάλη νίκη με ανατροπή επί του Τέιλορ Φριτζ, ο 28χρονος Έλληνας τενίστας, νούμερο 43 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.
Ο Ρώσος, νούμερο 6 στον κόσμο, νίκησε εύκολα τον Ντάλιμπορ Σβίρτσινα (Τσεχία, Νο 126) με 6-2 και 6-3.
Σε 15 αναμετρήσεις με τον Τσιτσιπά ο Μεντβέντεφ έχει το πάνω χέρι με 10 νίκες.
sport-fm.gr