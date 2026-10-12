Αντίπαλος του Τσιτσιπά ο Μεντβέντεφ στη Σανγκάη

Υψηλό εμπόδιο θα βρει μπροστά του στους «16» του Rolex Shanghai Masters (ATP 1000) ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Μετά τη μεγάλη νίκη με ανατροπή επί του Τέιλορ Φριτζ, ο 28χρονος Έλληνας τενίστας, νούμερο 43 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος, νούμερο 6 στον κόσμο, νίκησε εύκολα τον Ντάλιμπορ Σβίρτσινα (Τσεχία, Νο 126) με 6-2 και 6-3.

Σε 15 αναμετρήσεις με τον Τσιτσιπά ο Μεντβέντεφ έχει το πάνω χέρι με 10 νίκες.

sport-fm.gr