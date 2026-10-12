Εξέλιξη με Κουρτουά!

Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την εστία της Ρεάλ Μαδρίτης ο Τιμπό Κουρτουά.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε ότι η ισπανική ομάδα έφτασε σε συμφωνία με τον παίκτη για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Οι υπεύθυνοι της ομάδας έκριναν ότι παραμένει ένας άκρως σημαντικός παίκτης στο ρόστερ και έτσι προχώρησαν σε επαφές μαζί του.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν προφορικά και σύντομα θα πέσουν και οι υπογραφές.

Το συμβόλαιο του Κουρτουά έληγε το τέλος της τρέχουσας σεζόν και το νέο έχει ισχύ μέχρι και το τέλος της επόμενης σεζόν, 2027-28.

sport-fm.gr