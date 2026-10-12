Η πρώτη του καθοριστικού και ανεβασμένου Λελέ

Ο Λελέ ήταν σαφώς εκ των πρωταγωνιστών στη μεγάλη νίκη της Πάφου επί της Ανόρθωσης (3-1). Ο ποδοσφαιριστής της παφιακής ομάδας πήρε την… σκυτάλη από τον σκόρερ του πρώτου γκολ, Ζαγκέ, και με δύο προσωπικά του γκολ έβαλε τέλος στις όποιες ελπίδες της «Κυρίας» για βαθμολογικό όφελος.

Ο 29χρονος βρίσκεται στην Πάφο από τον Ιανουάριο και στο δεύτερο μισό της περιόδου 2025-26, πρόλαβε και σκόραρε τέσσερα γκολ. Στην τρέχουσα όμως περίοδο, φαίνεται πως μπήκε φουριόζος, αφού μετρά ήδη πέντε σε Κύπρο και Ευρώπη. Με τη φανέλα των γαλάζιων, είναι η πρώτη φορά που σκοράρει δύο γκολ σε ένα 90λεπτο!

Ο Σα Πίντο ποντάρει στον καλό του εαυτό, ο οποίος μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις στο σκοράρισμα. Άλλωστε, αυτό… είδαν τον Μάιο του 2026 και προχώρησαν στην ανανέωση του δανεισμού του. Ο Λελέ με τη σειρά του, φροντίζει να δικαιώνει τις προσδοκίες.

Το τελευταίο του γκολ εντός… συνόρων ήταν και πάλι καθοριστικό καθώς χάρισε το Super Cup στην Πάφο, μετά το 1-0 επί της Ομόνοιας. Αν εξαιρέσουμε το ντεμπούτο του που συνοδεύτηκε με ήττα από την Ομόνοια (2-4) κατά την προηγούμενη περίοδο, τις υπόλοιπες φορές που βρήκε τον δρόμο για τα δίχτυα, η Πάφος δεν ηττήθηκε, ούτε σε Κύπρο, ούτε σε Ευρώπη.