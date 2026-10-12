Η νοοτροπία νικητή και οι «νέοι»

Μπορεί ο Απόλλωνας να μην έθελξε με την παρουσία του απέναντι στην Krasava Ένωση Νέων Ύψωνα, αλλά κατάφερε να πάρει το ζητούμενο (1-3), σε έναν αγώνα που, όπως αποδείχθηκε από την εξέλιξή του, έκρυβε κινδύνους. Στο πρώτο μέρος η ομάδα, παρά το γκολ που σημείωσε, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα, αδυνατώντας να δημιουργήσει φάσεις, τόσο από τον άξονα όσο και από τα πλάγια. Ωστόσο, όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν, οι κυανόλευκοι έδειξαν χαρακτήρα και πήραν μια «επαγγελματική» νίκη.

Το γεγονός ότι ο Απόλλωνας μετά από πέντε αγώνες παραμένει αήττητος, καταγράφεται στα πλέον θετικά. Ο Ερνάν Λοσάδα από πέρσι έχει καταφέρει να εμφυσήσει τη νοοτροπία νικητή στην ομάδα, κάτι που συνεχίζεται και στη φετινή περίοδο.

Από την άλλη, ο Αργεντινός κόουτς περιμένει κι άλλους ποδοσφαιριστές να μπουν στην εξίσωση και να βοηθήσουν, τόσο στο δημιουργικό κομμάτι όσο και στο εκτελεστικό, όπως ο Μπράντον Τόμας και οι «νέοι» Τζόελ Ασόρο και Ίκεϊ Ούγκμπο.

Η αποδεδειγμένη ποιότητα του 31χρονου Ισπανού εξτρέμ τον καθιστά ικανό να αποτελέσει βαρόμετρο για την ομάδα. Ο Λοσάδα ευελπιστεί ότι με την πάροδο του χρόνου ο Τόμας θα θυμίσει τον καλό του εαυτό, λειτουργώντας και πάλι ως ένας από τους κινητήριους μοχλούς της ομάδας.