ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φλόριαν Βιρτς, το… απόλυτο μηδενικό για τη Λίβερπουλ στην Πρέμιερ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Βιρτς έχει αγωνιστεί σε 39 παιχνίδια με τη φανέλα της Λίβερπουλ σε ό,τι αφορά στην Πρέμιερ Λιγκ.

Ακόμα κι αν πρόσφατα ηγήθηκε της εθνικής Γερμανίας και θα μπορούσε να πάρει ώθηση και αυτοπεποίθηση για να βοηθήσει περισσότερο τη Λίβερπουλ, ο Φλόριαν Βιρτς έκανε μια τρύπα στο νερό και στο ντέρμπι με τη Σίτι.

Και οι επιδόσεις του βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων, αφού σε επίπεδο πρωταθλήματος, η προσφορά του είναι μηδαμινή. Ακόμα κι αν πρόσφατα ηγήθηκε της εθνικής Γερμανίας και θα μπορούσε να πάρει ώθηση και αυτοπεποίθηση για να βοηθήσει περισσότερο τη Λίβερπουλ, ο Φλόριαν Βιρτς έκανε μια τρύπα στο νερό και στο ντέρμπι με τη Σίτι. Και οι επιδόσεις του βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων, αφού σε επίπεδο πρωταθλήματος, η προσφορά του είναι μηδαμινή.

Ο Βιρτς έχει αγωνιστεί σε 39 παιχνίδια με τη φανέλα της Λίβερπουλ σε ό,τι αφορά στην Πρέμιερ Λιγκ. Μετακινήθηκε την περασμένη σεζόν από την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο λιμάνι του Μέρσεϊσαϊντ και στην κόκκινη πλευρά της πόλης, αλλά φαίνεται ότι προς το παρόν όσα σκεφτόταν πρώτα ο ίδιος και μετά οι υπόλοιποι, δεν του βγαίνουν στο γήπεδο.

Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός έχει αποτύχει να σκοράρει ή να καταγράψει ασίστ σε επίπεδο πρωταθλήματος στις συμμετοχές του στην κορυφαία Λίγκα με τους «κόκκινους». Κι αν αυτό είναι από μόνο του αξιοπερίεργο και προκαλεί αρνητική εντύπωση, το κομμάτι της δημιουργίας ευκαιριών για γκολ είναι ακόμα πιο… θλιβερό.

Ο Βιρτς έχει συμμετοχή μόλις σε τέσσερις καταγεγραμμένες μεγάλες φάσεις για γκολ για τη Λίβερπουλ, σε μια επίδοση που κρίνεται έως και… απαράδεκτη. Αν συνυπολογίσει κανείς πως κάποτε, τη σεζόν 2015-2016, τέσσερις μεγάλες φάσεις έφτιαξε ο Έκτορ Μπεγερίν για την Άρσεναλ σε 90’ αγώνα απέναντι στη Στόουκ ή πως τέσσερις μεγάλες φάσεις για γκολ είχε φτιάξει ο Έντερσον της Σίτι σε 26 ματς την περασμένη σεζόν, είναι… ζόρικο.

england365.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗPremier League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η συνοχή γίνεται... όπλο ενόψει Τσέλιε

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο Αντερέγκεν κράτησε την ΑΕΚ πρώτη!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μεγάλη νίκη του ΑΠΟΕΛ κόντρα στην ΑΕΛ!

Κύπρος

|

Category image

Οκκάς: «Μεγάλη υπόθεση το χειροκρότημα του αντιπάλου»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Σεγιές: «Κυριαρχήσαμε στο δεύτερο μέρος»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το δραματικό φινάλε και οι υπόλοιπες φάσεις στην «Αρένα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Respect στα «Περιστέρια» - Η κίνηση των ΑΕΚτζήδων

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Από μηχανής Αντερέγκεν λύτρωσε την ΑΕΚ στα χασομέρια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Άγρια» γιούχα στους παίκτες του ΠΑΟΚ!

Super League

|

Category image

Απίστευτη Μαύρη Θύελλα, έριξε τριάρα στον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα!

Super League

|

Category image

Φτάνουμε στους δύο μήνες που ο Ιραόλα δεν έχει πανηγυρίσει στο «Άνφιλντ»!

Premier League

|

Category image

Μαρτίνς: «Σπάνια το σώμα κερδίζει ή χάνει αγώνες, σχεδόν πάντα είναι η ψυχή»

ΑΕΛ

|

Category image

Έντονα ενοχλημένοι στην Ομόνοια με αεροπορική εταιρεία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

H εντεκάδα της ΑΕΚ στην «Αρένα»

ΑΕΚ

|

Category image

Τρόμος σε 11΄!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη