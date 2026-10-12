Φλόριαν Βιρτς, το… απόλυτο μηδενικό για τη Λίβερπουλ στην Πρέμιερ

Ακόμα κι αν πρόσφατα ηγήθηκε της εθνικής Γερμανίας και θα μπορούσε να πάρει ώθηση και αυτοπεποίθηση για να βοηθήσει περισσότερο τη Λίβερπουλ, ο Φλόριαν Βιρτς έκανε μια τρύπα στο νερό και στο ντέρμπι με τη Σίτι.

Και οι επιδόσεις του βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων, αφού σε επίπεδο πρωταθλήματος, η προσφορά του είναι μηδαμινή. Ακόμα κι αν πρόσφατα ηγήθηκε της εθνικής Γερμανίας και θα μπορούσε να πάρει ώθηση και αυτοπεποίθηση για να βοηθήσει περισσότερο τη Λίβερπουλ, ο Φλόριαν Βιρτς έκανε μια τρύπα στο νερό και στο ντέρμπι με τη Σίτι. Και οι επιδόσεις του βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων, αφού σε επίπεδο πρωταθλήματος, η προσφορά του είναι μηδαμινή.

Ο Βιρτς έχει αγωνιστεί σε 39 παιχνίδια με τη φανέλα της Λίβερπουλ σε ό,τι αφορά στην Πρέμιερ Λιγκ. Μετακινήθηκε την περασμένη σεζόν από την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο λιμάνι του Μέρσεϊσαϊντ και στην κόκκινη πλευρά της πόλης, αλλά φαίνεται ότι προς το παρόν όσα σκεφτόταν πρώτα ο ίδιος και μετά οι υπόλοιποι, δεν του βγαίνουν στο γήπεδο.

Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός έχει αποτύχει να σκοράρει ή να καταγράψει ασίστ σε επίπεδο πρωταθλήματος στις συμμετοχές του στην κορυφαία Λίγκα με τους «κόκκινους». Κι αν αυτό είναι από μόνο του αξιοπερίεργο και προκαλεί αρνητική εντύπωση, το κομμάτι της δημιουργίας ευκαιριών για γκολ είναι ακόμα πιο… θλιβερό.

Ο Βιρτς έχει συμμετοχή μόλις σε τέσσερις καταγεγραμμένες μεγάλες φάσεις για γκολ για τη Λίβερπουλ, σε μια επίδοση που κρίνεται έως και… απαράδεκτη. Αν συνυπολογίσει κανείς πως κάποτε, τη σεζόν 2015-2016, τέσσερις μεγάλες φάσεις έφτιαξε ο Έκτορ Μπεγερίν για την Άρσεναλ σε 90’ αγώνα απέναντι στη Στόουκ ή πως τέσσερις μεγάλες φάσεις για γκολ είχε φτιάξει ο Έντερσον της Σίτι σε 26 ματς την περασμένη σεζόν, είναι… ζόρικο.

england365.gr