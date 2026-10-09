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Επανέρχεται η ΑΕΛ για την παραχώρηση του «Σπ.Κυπριανού» και θέτει θέμα αστυνόμευσης!

ΓΗΠΕΔΟ

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Νέα τοποθέτηση από την ομάδα της Λεμεσού

Ανακοίνωση εξέδωσε το τμήμα πετόσφαιρας της ΑΕΛ, μέσω της οποίας τοποθετείται εκ νέου για την παραχώρηση του «Σπύρος Κυπριανού».

Αναλυτικά: Σε σχέση με τις δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή του ΚΟΑ και τις αναφορές περί «μηδενισμού» και «άδικης» τοποθέτησης από πλευράς μας, θεωρούμε σημαντικό να επαναλάβουμε αυτό που ξεκαθαρίσαμε από την πρώτη στιγμή: η RoboMarkets ΑΕΛ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την παρουσία ομάδων επιπέδου EuroLeague στην Κύπρο και στηρίζει κάθε προσπάθεια που μπορεί να αναδείξει τη χώρα μας ως αθλητικό προορισμό διεθνούς επιπέδου. Είναι μια εξέλιξη την οποία χαιρετίζουμε και θεωρούμε ότι μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για τον κυπριακό αθλητισμό.

Αυτό, όμως, δεν αναιρεί το δικαίωμά μας να επισημαίνουμε προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία του Σωματείου μας. Η στήριξη μιας σημαντικής διεθνούς διοργάνωσης και η προστασία των αναγκών των κυπριακών Σωματείων δεν είναι δύο αντικρουόμενοι στόχοι. Μπορούν και πρέπει να συνυπάρχουν.

Η RoboMarkets ΑΕΛ δεν είχε οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση για την παραχώρηση του «Σπύρος Κυπριανού» στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ούτε συμμετείχε σε κάποια σχετική συνάντηση πριν από τη λήψη της απόφασης. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, ούτε η ίδια η ΚΟΠΕ είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων.

Χαιρόμαστε, συνεπώς, που η χθεσινή μας ανακοίνωση αποτέλεσε την αφορμή ώστε να ανοίξει η συζήτηση και να ξεκινήσει η προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων. Αυτός ήταν άλλωστε και ο στόχος μας: να αναδειχθεί ένα πραγματικό ζήτημα και να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.

Υπάρχει, όμως, και ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο θεωρούμε ότι πέρασε κάπως απαρατήρητο στη χθεσινή συζήτηση και αφορά τη στάση της Αστυνομίας.

Από τη στιγμή που η Αστυνομία θεωρεί ότι μπορεί να καταρτίσει και να εφαρμόσει τον απαιτούμενο σχεδιασμό ασφαλείας για τη διεξαγωγή αγώνων της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο, περιλαμβανομένων αναμετρήσεων με τουρκικές ομάδες οι οποίες, υπό τις σημερινές συνθήκες, παρουσιάζουν σαφώς αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας, τότε θεωρούμε εύλογο να ζητήσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση.

Αν μπορούν να αστυνομευθούν αγώνες αυτού του επιπέδου και αυτού του βαθμού επικινδυνότητας, γιατί κατά καιρούς παρουσιάζεται ως αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη η αστυνόμευση αγώνων μεταξύ κυπριακών Σωματείων;

Είτε πρόκειται για την ΑΕΛ, είτε για τον Απόλλωνα, είτε για την Ανόρθωση είτε για οποιοδήποτε άλλο κυπριακό Σωματείο, θεωρούμε ότι δικαιούμαστε να γνωρίζουμε ποια είναι τα κριτήρια και ποιες πραγματικά οι δυνατότητες της Αστυνομίας.

Δεν θέτουμε το ερώτημα για να δημιουργήσουμε αντιπαράθεση. Το θέτουμε γιατί, από τη στιγμή που αποδεικνύεται ότι μπορούν να κινητοποιηθούν οι απαιτούμενοι πόροι και να εκπονηθούν ειδικά σχέδια για ιδιαίτερα απαιτητικές διεθνείς αναμετρήσεις, είναι εύλογο να αναμένουμε την ίδια αποφασιστικότητα και τον ίδιο σχεδιασμό και για την ασφαλή διεξαγωγή των εγχώριων αγώνων.

Επιτροπή Πετοσφαίρισης RoboMarkets ΑΕΛ.

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