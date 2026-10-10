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Η αποφυγή της μπανανόφλουδας και μάλιστα με στυλ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η εικόνα της Ομόνοιας και οι πανέμορφοι συνδυασμοί για να επιτευχθούν τα τρία τέρματα

Μπορεί η Ομόνοια να καθάρισε στο φινάλε τον αγώνα με την Καρμιώτισσα, όμως η αλήθεια είναι ότι δικαιούταν και με το παραπάνω το τρίποντο.

Οι πράσινοι έκαναν μια πολύ καλή και ουσιαστική εμφάνιση , για να ξεφύγουν από ένα επικίνδυνο παιχνίδι, καταφέρνοντας να αποφύγει τις μπανανόφλουφες.

Και το έκανε με στυλ στο δεύτερο ημίχρονο καθώς και τα τρία τέρματα που σημειώθηκαν από τους παίκτες της ομάδας της Λευκωσίας ήταν χάρμα ιδέσθαι.

Ωραίος συνδυασμός και ιδανικό τελείωμα του Μπράουερς στο 1-0, καθηγητική ασίστ από τον Εβάντρο και εξαιρετικό πλασέ για το 2-0 από τον Τάνκοβιτς και ένας ομαδικός συνδυασμός για το τελικό 3-0 από το κεφάλι του Σάτκα.

Θυμηθείτε τα ξανά:

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