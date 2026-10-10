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Super League: Σε Φιλαδέλφεια και Τρίπολη το ενδιαφέρον

ΓΗΠΕΔΟ

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Tο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League

Έπειτα από τρεις εβδομάδες διακοπής, λόγω των υποχρεώσεων στο Nations League, η Super League ανοίγει ξανά τις πύλες της. Και μάλιστα με ντέρμπι στον Πειραιά, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Στη μάχη της κορυφής, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ ενώ ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Καλαμάτα.

Την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, έχει ο Ολυμπιακός στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» φάνηκε να βρίσκουν ρυθμό με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο τους κι είναι ερωτηματικό το πώς θα αντιδράσουν μετά από τόσο μεγάλη διακοπή κι ενώ ακολουθεί ταξίδι στο «Βελοντρόμ» (15/10, 22:00) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Φυσικά, όλοι περιμένουν να δυο πώς θα εμφανιστούν κι οι «πράσινοι» που στο πρώτο κομμάτι της σεζόν παρέσυραν τους πάντες στο διάβα τους, εντός κι εκτός συνόρων. Πάντως, κι η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ μπαίνει πια σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, αφού έπεται η πρεμιέρα της League Phase του UEFA Conference League κόντρα στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ (15/10, 19:45).

Ανοιχτούς λογαριασμούς - αλλά και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μεσοβδόμαδα - έχουν ΑΕΚ και ΟΦΗ που κοντράρονται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι Κρητικοί ήταν αυτοί που απέκλεισαν πέρυσι την Ένωση από το Κύπελλο, το οποίο κατέκτησαν στη συνέχεια, για να πάρουν και το Super Cup, κερδίζοντας την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στη διαδικασία των πέναλτι. Οι «κιτρινόμαυροι» εμφανίζονται παντοδύναμοι στην «Allwyn Arena» αλλά μπροστά τους έχουν το ματς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο (14/10, 22:00) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League. Για την ίδια αγωνιστική αλλά του Europa League, ο ΟΦΗ θα παίξει στη Γαλλία (15/10, 22:00) κόντρα στη Ρεν, με τους παίκτες του Χρήστου Κόντη να έχουν αποδείξει πια την αξία τους και να αναζητούν το βήμα παραπάνω.

Έχοντας αρκετές επιστροφές, ο ΠΑΟΚ περιμένει στην Τούμπα την Καλαμάτα, θέλοντας να εκμεταλλευτεί το όποιο στραβοπάτημα του Παναθηναϊκού στο Φάληρο. Η «Μαύρη Θύελλα», πάντως, κάθε άλλο παρά αμελητέα ποσότητα εμφανίζεται μέχρι στιγμής. Στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ο Άρης κοντράρεται με τον Βόλο. Οι «κίτρινοι» μετά το αρχικό 2/2 υπέστησαν... καθίζηση αποτυγχάνοντας και να σκοράρουν αλλά κι οι Θεσσαλοί δεν είναι στα καλά τους. Αφενός χωρίς νίκη, αφετέρου σε αναταραχή μετά το -3 από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ.

Ο Ηρακλής ευελπιστεί να γιορτάσει την επιστροφή του στο Καυτανζόγλειο με «τρίποντο» επί του Λεβαδειακού που ακόμη δεν έχει καταφέρει να «ματώσει» αντίπαλα δίχτυα, αλλά έκανε αρκετές μεταγραφές. Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος βρίσκονται στην ίδια ακριβώς μοίρα, καθώς τίθενται αντιμέτωποι στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», ψάχνοντας την πρώτη φετινή τους νίκη. Στη Λεωφόρο, τέλος, η Κηφισιά κοντράρεται με τον Παναιτωλικό. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο μοιάζει ικανή για το καλύτερο μα και για το χειρότερο ενώ εκείνη του Γιάννη Αναστασίου, προερχόμενη από δυο ήττες από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, θέλει να αποδείξει πως το αρχικό 3x3 δεν ήταν... πυροτέχνημα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:  

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026

19:30 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος

19:30 Allwyn Arena, ΑΕΚ - ΟΦΗ

 

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2026

17:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», ΑΕ Κηφισιά - Παναιτωλικός

17:00 Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο, Ηρακλής - Λεβαδειακός

19:00 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης - Βόλος ΝΠΣ

21:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026

18:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - Καλαμάτα

 

Κατηγορίες

Super League

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