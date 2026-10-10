«Ο Πάλμερ είναι διαθέσιμος για την εθνική»

Ο Κόουλ Πάλμερ παραμένει προσηλωμένος στο να αγωνίζεται για την εθνική Αγγλίας, όπως τόνισε ο προπονητής της Τσέλσι, Τσάμπι Αλόνσο, λίγες ημέρες μετά την κριτική που δέχθηκε ο διεθνής επιθετικός, επειδή έχασε τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας λόγω τραυματισμού.

Ο Πάλμερ, ο οποίος έμεινε εκτός της αποστολής της Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, λόγω ενός επίμονου τραυματισμού στην βουβωνική χώρα, κλήθηκε από τον Τόμας Τούχελ, για τους αγώνες του Nations League με την Ισπανία, την Τσεχία και την Κροατία.

Ωστόσο, αναγκάσθηκε να αποχωρήσει από την αποστολή λόγω υποτροπής του προβλήματος, με τον Τούχελ να δηλώνει ότι ο 24χρονος άσος, «χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες» να αγωνιστεί με τη φανέλα της Αγγλίας.

Όταν ρωτήθηκε την Παρασκευή για τα σχόλια του Τούχελ, ο Αλόνσο δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Το πιο σημαντικό για τον Κόουλ είναι να είναι απόλυτα υγιής, να απολαμβάνει το παιχνίδι του και να νιώθει καλά. Όποτε δεν συμβαίνει αυτό, όπως στον αγώνα με την Μπρέντφορντ, βλέπαμε ότι δυσκολευόταν. Είναι αφοσιωμένος, αλλά χρειάζεται να είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να παίξει. Τον χρειαζόμαστε, τόσο ο σύλλογος, όσο και η εθνική ομάδα. Τώρα είναι καλά. Αισθάνεται καλύτερα αυτήν την εβδομάδα. Αξιοποιήσαμε τις δύο πρώτες εβδομάδες για την αποκατάστασή του».