ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ο Πάλμερ είναι διαθέσιμος για την εθνική»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

H αναφορά από τον προπονητή του στην Τσέλσι, Τσάμπι Αλόνσο

Ο Κόουλ Πάλμερ παραμένει προσηλωμένος στο να αγωνίζεται για την εθνική Αγγλίας, όπως τόνισε ο προπονητής της Τσέλσι, Τσάμπι Αλόνσο, λίγες ημέρες μετά την κριτική που δέχθηκε ο διεθνής επιθετικός, επειδή έχασε τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας λόγω τραυματισμού.

Ο Πάλμερ, ο οποίος έμεινε εκτός της αποστολής της Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, λόγω ενός επίμονου τραυματισμού στην βουβωνική χώρα, κλήθηκε από τον Τόμας Τούχελ, για τους αγώνες του Nations League με την Ισπανία, την Τσεχία και την Κροατία.

Ωστόσο, αναγκάσθηκε να αποχωρήσει από την αποστολή λόγω υποτροπής του προβλήματος, με τον Τούχελ να δηλώνει ότι ο 24χρονος άσος, «χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες» να αγωνιστεί με τη φανέλα της Αγγλίας.

Όταν ρωτήθηκε την Παρασκευή για τα σχόλια του Τούχελ, ο Αλόνσο δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Το πιο σημαντικό για τον Κόουλ είναι να είναι απόλυτα υγιής, να απολαμβάνει το παιχνίδι του και να νιώθει καλά. Όποτε δεν συμβαίνει αυτό, όπως στον αγώνα με την Μπρέντφορντ, βλέπαμε ότι δυσκολευόταν. Είναι αφοσιωμένος, αλλά χρειάζεται να είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να παίξει. Τον χρειαζόμαστε, τόσο ο σύλλογος, όσο και η εθνική ομάδα. Τώρα είναι καλά. Αισθάνεται καλύτερα αυτήν την εβδομάδα. Αξιοποιήσαμε τις δύο πρώτες εβδομάδες για την αποκατάστασή του». 

Κατηγορίες

Premier LeagueEθνικες Ομαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καραμπετάκης: «Έδειξαν πόσο καλοί παίκτες και χαρακτήρες είναι - Σαν μεγάλη ομάδα που είμαστε...»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παναθηναϊκός με σπασμένα φρένα, έπιασε… αιχμάλωτο τον Προμηθέα στην Πάτρα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η αγχωτική νίκη του ΑΠΟΕΛ επί της Νέας Σαλαμίνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καθάρισε από τη μισάωρο την Πάρμα και παρέμεινε κορυφή η Ίντερ

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Λόπεθ: «Το ποδόσφαιρο είναι ξανά άδικο με τη Νέα Σαλαμίνα»

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Φινάλε με νίκη της ΠΑΕΕΚ (Βαθμολογία)

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ο Ντάλσιο πήρε από το... χέρι τον ΑΠΟΕΛ και τον οδήγησε στη νίκη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκιγιέρμο Ρόμο: «Τα θετικά στοιχεία μας δίνουν αισιοδοξία»

Krasava ENY Ύψωνα

|

Category image

Άναψαν τα αίματα στο ΓΣΠ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λοσάδα: «Το σημαντικό είναι ότι μείναμε αήττητοι»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έτσι έφτασε ο Απόλλωνας στη νίκη επί της Krasava Ε.Ν.Υ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κέρδισε και περιμένει Ομόνοια η Τσέλιε

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Krasava ΕΝΥ - Απόλλων 1-3: Ζορίστηκε αλλά «έπιασε» ΑΕΚ και ΑΕΛ στη 2η θέση!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ιστορική pole position για τον Φερστάπεν στη Σιγκαπούρη!

AUTO MOTO

|

Category image

Premier League: Show Χέντερσον – Ζοάο Πέδρο και πεντάρα της Τσέλσι στην Μπόρνμουθ, ισόπαλες Άστον Βίλα και Μπρέντφορντ

Premier League

|

Category image

Διαβαστε ακομη