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Μιλάει με Ερυθρό για την επιστροφή του ο Πετρούσεφ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Oι επαφές διαρκούν ήδη περίπου 15 ημέρες

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο επιστροφής του Φίλιπ Πετρούσεφ στον Ερυθρό Αστέρα, με τις συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και περίπου 15 ημέρες, σύμφωνα με το σερβικό Sport Klub.

Το μέλλον του Σέρβου φόργουορντ/σέντερ στην Dubai BC βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου από τον Τσάβι Πασκουάλ στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Ισπανό τεχνικό να ξεκαθαρίζει πως η απόφαση ήταν αποκλειστικά δική του.

Όπως αναφέρει το σερβικό δημοσίευμα, πηγή κοντά στον Ερυθρό Αστέρα επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν επαφές για την πιθανή επιστροφή του Πετρούσεφ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής συμφωνία.

«Ο Φίλιπ δεν επιστρέφει στον Ερυθρό Αστέρα προς το παρόν. Ωστόσο, οι συζητήσεις για αυτό συνεχίζονται εδώ και περίπου 15 ημέρες. Εργαζόμαστε, συζητάμε, προσπαθούμε και, ποιος ξέρει, ίσως τελικά συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη πηγή.

Ο Πετρούσεφ έχει φορέσει τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα σε δύο διαφορετικές περιόδους, τη σεζόν 2022-23 και τη σεζόν 2024-25. Το καλοκαίρι του 2025, όταν αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, είχε δεχθεί πρόταση από τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου, ωστόσο επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2028.

Η έλευση του Πασκουάλ και οι αλλαγές στο ρόστερ φαίνεται πως έχουν επηρεάσει τον ρόλο του στην ομάδα των Εμιράτων, με το ενδεχόμενο ενός νέου κύκλου στον Ερυθρό Αστέρα να βρίσκεται πλέον στο τραπέζι. Προς το παρόν, πάντως, οι επαφές συνεχίζονται και η έκβασή τους παραμένει ανοιχτή.

sport-fm.gr

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