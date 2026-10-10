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Ο Ρονάλντο έφθασε στα 980 γκολ

ΓΗΠΕΔΟ

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Μετά το συμβάν στην Εθνική Πορτογαλίας επέστρεψε στη δράση με γκολ ο Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέστρεψε με γκολ στα γήπεδα, μετά τις αντιπαραθέσεις για την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, κατά την διάρκεια της διακοπής για τις αναμετρήσει του Nations League.

Οι οπαδοί της Αλ Νασρ ανήρτησαν ένα πανό με την φράση «το μεγαλείο κερδίζεται», καλωσορίζοντας τον CR7, μετά από μια ιδιαίτερα ταραγμένη διακοπή. Ο πεντάκις νικητής της «Χρυσής Μπάλας» επέστρεψε στα γήπεδα με την ομάδα του για την 8η αγωνιστική της Saudi Pro League, εναντίον της Αλ Ντιριάχ. 

Και αυτός ο αγώνας δεν ήταν ακόμη μία αναμέτρηση πρωταθλήματος, αλλά μια ευκαιρία να υπενθυμίσει στον κόσμο ότι ενσαρκώνει την ηγεσία και ανήκει σε μια διαφορετική κατηγορία παικτών. Στο 23ο λεπτό, ο Πορτογάλος σταρ άνοιξε το σκορ, αφού ο αντίπαλος τερματοφύλακας δεν κατάφερε να μπλοκάρει την μπάλα από το σουτ του Κίνγκσλεϊ Κομάν. Ο Γάλλος σκόραρε επίσης στο δεύτερο ημίχρονο, σφραγίζοντας τη νίκη με 3-0 για την ομάδα του (ο Σάμου Κόστα σκόραρε το δεύτερο γκολ).

«Η δουλειά έγινε... Πάμε για το επόμενο», έγραψε μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ρονάλντο, στον λογαριασμό που διατηρεί στο Χ.

Πλέον, ο Ρονάλντο έφθασε στα 980 γκολ στην καριέρα του (833 για ομάδες, 147 για την «σελεσάο») και πλησίασε το ορόσημο των 1000 τερμάτων πριν «κρεμάσει τα παπούτσια του». Και ήταν ο τρόπος του, για να απαντήσει στην κριτική των τελευταίων ημερών μετά τα όσα συνέβησαν στο «στρατόπεδο» της εθνικής ομάδας, παρά την βεβαιότητα ότι θα τιμωρηθεί για τους επόμενους αγώνες από την πορτογαλική ομοσπονδία.

Αυτό δεν τον εμποδίζει να απολαμβάνει την υποστήριξη των οπαδών και των συμπαικτών του. «Ο Κριστιάνο είναι φίλος μου και τον θεωρώ μεγάλο μου αδελφό. Μετά τον αγώνα, ήλθε να με χαιρετήσει. Μιλήσαμε επίσης για την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας και του είπα: "Σε στηρίζουμε όλοι. Είσαι ο νούμερο ένα". Του εύχομαι τα καλύτερα», δήλωσε ο συμπαίκτης του, Οουάντ Αμάν μετά τον αγώνα.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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