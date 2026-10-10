Δυνατά στη διεκδίκηση του... Κύπριου Γκάμπριελ και η Μπάγερν

Το σίριαλ του επόμενου ποδοσφαιρικού σταθμού του Τζέι Τζέι Γκάμπριελ μετά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζεται, με την Μπάγερν να έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι της απόκτησής του.

Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, οι Βαυαροί έχουν μπει σε νέες συζητήσεις με την πλευρά του 16χρονου wonderkid, o οποίος έχει κυπριακό διαβατήριο, χωρίς ωστόσο για την ώρα να έχει κατατεθεί πρόταση στον παίκτη, καθώς δεν έχει λάβει τη δέσμευσή του.

Ο λόγος είναι πως υπάρχει αίσθηση ότι ο νεαρός μεσοεπιθετικός γέρνει περισσότερο προς το ενδεχόμενο να μετακομίσει στην Ισπανία, με την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ να φαντάζουν τα φαβορί.

Εάν εν τέλει ο Γκάμπριελ πει το “ναι” στην Μπάγερν, τόσο η μεταγραφή του δρομολογείται για τον Ιανουάριο του 2027, κάτι που εξαρτάται όμως από το πότε θα εκδοθεί το διαβατήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: sport24.gr