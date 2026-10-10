Δεν χρειάστηκε να ρωτήσει κανένα!

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ΓΗΠΕΔΟ

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Ήξερε τον ΑΠΟΕΛ, έμαθε για το πρότζεκτ και του ήταν αρκετό!

Ξεκάθαρος ήταν ο Σάστρε στη συνέντευξή του στο match programme του ΑΠΟΕΛ (διαβάστε ΕΔΩ), στην ερώτηση για την επικοινωνία που είχε με την ομάδα της Λευκωσίας.

Όπως τόνισε, γνώριζε την ιστορία των γαλαζοκιτρίνων, και λόγω και του πρότζεκτ που του παρουσιάστηκε, έκανε άμεσα δεκτή την πρόταση.

Τα σχετικά: 

Πότε επικοινώνησε για πρώτη φορά μαζί σου ο ΑΠΟΕΛ και ποιος έκανε την αρχική επαφή;

«Γνωρίζω τον ΑΠΟΕΛ εδώ και πολλά χρόνια, καθώς αποτελεί έναν ιστορικά σημαντικό σύλλογο τόσο στην Κύπρο όσο και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Επικοινώνησε μαζί μου ο Αθλητικός Διευθυντής, ο Ζήσης, και από την πρώτη στιγμή ήμουν σίγουρος ότι ήθελα να ενταχθώ στον ΑΠΟΕΛ.»

Ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση όταν σε προσέγγισε ο ΑΠΟΕΛ; Ζήτησες την γνώμη κάποιου;

«Ήμουν πολύ χαρούμενος, γιατί το να σε υπολογίζει ένας σύλλογος με την ιστορία και την περηφάνεια του ΑΠΟΕΛ είναι κάτι που με κάνει ιδιαίτερα περήφανο, τόσο ως άνθρωπο όσο και ως ποδοσφαιριστή. Όχι, δεν ζήτησα τη γνώμη κανενός, καθώς γνώριζα ήδη την ιστορία και τη σημασία του ΑΠΟΕΛ.»

Είχες άλλες προτάσεις ή επιλογές εκείνη την περίοδο; Τι ήταν αυτό που σε έκανε τελικά να επιλέξεις τον ΑΠΟΕΛ;

«Ναι, είχα και άλλες επιλογές. Επέλεξα τον ΑΠΟΕΛ λόγω του ποδοσφαιρικού του προτζεκτ και της φιλοδοξίας του να διεκδικεί πάντα μεγάλες διακρίσεις, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη.»

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