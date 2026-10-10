Γι’ αυτό επέλεξε ΑΠΟΕΛ ο Σάστρε

O Iσπανός Χουάν Σάστρε μίλησε στο match programme του ΑΠΟΕΛ ενόψει του αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε για την αντίδρασή του όταν προσεγγίστηκε από τους γαλαζοκίτρινους και τους λόγους που τον έκανα να επιλέξει την ομάδα της Λευκωσίας.

Αναλυτικά:

Πότε επικοινώνησε για πρώτη φορά μαζί σου ο ΑΠΟΕΛ και ποιος έκανε την αρχική επαφή;

«Γνωρίζω τον ΑΠΟΕΛ εδώ και πολλά χρόνια, καθώς αποτελεί έναν ιστορικά σημαντικό σύλλογο τόσο στην Κύπρο όσο και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Επικοινώνησε μαζί μου ο Αθλητικός Διευθυντής, ο Ζήσης, και από την πρώτη στιγμή ήμουν σίγουρος ότι ήθελα να ενταχθώ στον ΑΠΟΕΛ.»

Ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση όταν σε προσέγγισε ο ΑΠΟΕΛ; Ζήτησες την γνώμη κάποιου;

«Ήμουν πολύ χαρούμενος, γιατί το να σε υπολογίζει ένας σύλλογος με την ιστορία και την περηφάνεια του ΑΠΟΕΛ είναι κάτι που με κάνει ιδιαίτερα περήφανο, τόσο ως άνθρωπο όσο και ως ποδοσφαιριστή. Όχι, δεν ζήτησα τη γνώμη κανενός, καθώς γνώριζα ήδη την ιστορία και τη σημασία του ΑΠΟΕΛ.»

Είχες άλλες προτάσεις ή επιλογές εκείνη την περίοδο; Τι ήταν αυτό που σε έκανε τελικά να επιλέξεις τον ΑΠΟΕΛ;

«Ναι, είχα και άλλες επιλογές. Επέλεξα τον ΑΠΟΕΛ λόγω του ποδοσφαιρικού του προτζεκτ και της φιλοδοξίας του να διεκδικεί πάντα μεγάλες διακρίσεις, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη.»

«Δεν χρειάζεσαι προσαρμογή, ίδιες κουλτούρες»

Η προηγούμενη εμπειρία σου στην Ελλάδα έπαιξε ρόλο στην απόφασή σου να μετεγκατασταθείς στην Κύπρο και να ενταχθείς στον ΑΠΟΕΛ;

«Όχι, η απόφασή μου δεν βασίστηκε στο γεγονός ότι είχα ζήσει και αγωνιστεί στην Ελλάδα, καθώς γνώριζα ήδη πολύ καλά τον ΑΠΟΕΛ. Ωστόσο, οι ομοιότητες μεταξύ των δύο πολιτισμών έχουν κάνει την εμπειρία μου εδώ και την προσαρμογή μου ακόμη πιο εύκολες.»

Πόσο εξοικειωμένος ήσουν με τη χώρα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου πριν έρθεις εδώ;

«Τώρα που βρίσκομαι στην Κύπρο εδώ και μερικούς μήνες, μπορώ να διαπιστώσω πόσο μοιάζουν οι δύο χώρες. Αυτό με έχει βοηθήσει σίγουρα να προσαρμοστώ στη ζωή εδώ.»

Πόσο μοιάζει, κατά τη γνώμη σου, η Κύπρος με την Ελλάδα, τόσο στον τρόπο ζωής όσο και στην ποδοσφαιρική κουλτούρα;

«Όπως ανέφερα και προηγουμένως, θεωρώ ότι οι δύο κουλτούρες μοιάζουν πολύ, τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και στο ποδόσφαιρο.»

Πριν έρθεις στην Κύπρο, τι γνώριζες για τον ΑΠΟΕΛ και την ιστορία του;

«Γνωρίζω τον ΑΠΟΕΛ εδώ και πολύ καιρό. Είναι ένας σύλλογος με απίστευτη ιστορία, τόσο σε ό,τι αφορά τους τίτλους που έχει κατακτήσει όσο και τις επιτυχίες του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αυτή η ιστορία και η φιλοδοξία του με επηρέασαν να έρθω εδώ και να συνεχίσω να εξελίσσομαι, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως μέλος του συλλόγου.»

«Νιώθεις τον κόσμο, παντού...»

Ποιες ήταν οι πρώτες σου εντυπώσεις από τον ΑΠΟΕΛ όταν έφτασες στην ομάδα;

«Οι εντυπώσεις μου ήταν πολύ θετικές από την πρώτη κιόλας ημέρα. Η υποδοχή και η αντιμετώπιση που είχα από τη στιγμή που έφτασα ήταν απίστευτες. Ακόμη και σε αυτούς τους πρώτους μήνες της σεζόν, έχω ήδη αισθανθεί την αγάπη και τη στήριξη των φιλάθλων, τόσο στο γήπεδο όσο και στην καθημερινότητά μου.»

Πώς είναι μέχρι στιγμής η πρώτη σου περίοδος στην Κύπρο, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου;

«Απολαμβάνω πραγματικά αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή μου. Μέσα στο γήπεδο, προσπαθώ πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό και να βοηθώ την ομάδα με κάθε δυνατό τρόπο. Εκτός γηπέδου, ανακαλύπτω ένα υπέροχο νησί με ξεχωριστή γοητεία.»

Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου με τον ΑΠΟΕΛ και τι θα ήθελες να πετύχεις με την ομάδα;

«Η απάντηση είναι απλή: να κερδίζουμε. Θέλουμε να προχωράμε παιχνίδι με παιχνίδι και να αντιμετωπίζουμε κάθε πρόκληση που έχουμε μπροστά μας κάθε εβδομάδα.»