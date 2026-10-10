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Διπλάσιο το ενδιαφέρον, δεν θα ικανοποιηθούν όλοι – Η ενημέρωση της Ομόνοιας

ΓΗΠΕΔΟ

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«Οι φίλαθλοί μας θα εξυπηρετούνται με σειρά προτεραιότητας, αξιοκρατικά και δίκαια»

Η αναμέτρηση στο Τορίνο απέναντι στη Γιουβέντους στις 26 Νοεμβρίου, είναι από τα πιο ελκυστικά ταξίδια για τους φίλους της Ομόνοιας.

Οι πράσινοι θα παίξουν με την Ιταλική ομάδα στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League phase του Europa League. Ήταν αντιληπτό λοιπόν πως θα υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως ενημέρωσε η Ομόνοια, το ενδιαφέρον είναι διπλάσιο και έτσι είναι αδύνατο να ικανοποιηθούν όλοι. Προειδοποιεί τον κόσμο της πως θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος στο γήπεδο της Γιουβέντους και τους καλεί να είναι προσεχτικοί.

Η ενημέρωση από την Ομόνοια: «Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος για αγορά εισιτηρίου για τον αγώνα με την JUVENTUS FC στο Τορίνο.

Ενδιαφέρον για αγορά εισιτηρίου έχουν υποβάλει 4058 φίλαθλοι, κάτι που σημαίνει ότι η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά καθώς στη διάθεσή μας για τον αγώνα έχουμε 2099 εισιτήρια.

Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, οι φίλαθλοί μας θα εξυπηρετούνται με σειρά προτεραιότητας, αξιοκρατικά και δίκαια.

Η κατάταξη στη σειρά προτεραιότητας στο Σύστημα Βαθμών θα δημιουργηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Κατοχή Εισιτηρίου Διαρκείας

2. Συνδρομή Privilege

3. Παρουσία στους αγώνες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

4. Βαθμοί Ανταμοιβής

5. Κατοχή Ευρωπαϊκού Πακέτου

Όσοι φίλαθλοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για αγορά εισιτηρίου αλλά δεν πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια δεν θα βρίσκονται στη λίστα των δικαιούχων.

Από τις 27 Οκτωβρίου 2026 θα ξεκινήσει η ενημέρωση μόνο των φιλάθλων που θα έχουν δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν για να αγοράσουν το εισιτήριό τους.

Πληροφορίες για τα εισιτήρια

– Τα εισιτήρια θα εκδοθούν από τη JUVENTUS FC και θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email που έχει δηλώσει ο κάθε φίλαθλος κατά τη διαδικασία αγοράς του κουπονιού.

– Η γηπεδούχος ομάδα εκδίδει ονομαστικά τα εισιτήρια του αγώνα.

– Κατά την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο θα πραγματοποιείται έλεγχος στοιχείων από τους επιτηρητές της γηπεδούχου ομάδας. Σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο, τα στοιχεία του φιλάθλου στο εισιτήριο δεν αντιστοιχούν με τα στοιχεία του, δεν θα του επιτρέπεται η είσοδός του στο γήπεδο. Υπογραμμίζεται πως η ΟΜΟΝΟΙΑ δεν θα έχει κανένα έλεγχο σε αυτή τη διαδικασία, ούτε θα μπορεί να παρέμβει ή να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές.

– Τα εισιτήρια θα είναι ψηφιακά, «mobile tickets», τα οποία θα αποθηκεύονται στο κινητό τηλέφωνο (τεχνολογία NFC).

– Δεν θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων του εισιτηρίου μετά την έκδοσή του.

– Δεν θα είναι εφικτό να γίνουν αλλαγές στα στοιχεία των φιλάθλων μετά την υποβολή του εντύπου εκδήλωσης ενδιαφέροντος».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

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