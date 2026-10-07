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Stoiximan: Ειδικές αποδόσεις για το Παρί – Βιλερμπάν

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Παρί έχει τον πρώτο λόγο στην αγορά του νικητή, με την επικράτησή της να προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.39, ενώ η νίκη της Βιλερμπάν δίνεται στα 2.75.

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Η Παρί υποδέχεται απόψε στις 21:45 τη Βιλερμπάν, με τη Stoiximan να προσφέρει ειδικές αποδόσεις τόσο στις κύριες αγορές της αναμέτρησης όσο και σε επιμέρους επιλογές για τις δύο ομάδες.

Η Παρί έχει τον πρώτο λόγο στην αγορά του νικητή, με την επικράτησή της να προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.39, ενώ η νίκη της Βιλερμπάν δίνεται στα 2.75.

Στην αγορά του χάντικαπ, η Παρί με -5.5 πόντους προσφέρεται στο 1.80, ενώ η Βιλερμπάν με +5.5 πόντους στο 1.90.

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Επιλογές υπάρχουν και για το σύνολο των πόντων της αναμέτρησης, με το όριο να έχει τοποθετηθεί στους 177.5 πόντους. Το Over 177.5 προσφέρεται στο 1.87, ενώ το Under 177.5 στο 1.82.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ειδικές αγορές για τα εύστοχα τρίποντα. Το ενδεχόμενο η Παρί να πετύχει περισσότερα από 10.5 τρίποντα προσφέρεται στο 1.78, ενώ το Over 10.5 εύστοχα τρίποντα της Βιλερμπάν δίνεται στα 2.00.

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