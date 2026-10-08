Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε: Με φόρα οι «πράσινοι» για να σπάσουν το αήττητο των Τούρκων και να κρατήσουν το δικό τους!

Δυνατό τεστ για τον Παναθηναϊκό κόντρα στους αήττητους Τούρκους !

Οι «πράσινοι» θέλουν να συνεχίσουν το ιδανικό ξεκίνημά τους, απέναντι σε μια Φενέρμπαχτσε που μετρά επίσης τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και έρχεται στην Αθήνα με τις δικές της υψηλές βλέψεις.

Ο Παναθηναϊκός έχει αξιοποιήσει μέχρι στιγμής την έδρα του, ξεπερνώντας τα εμπόδια των Παρί, Βιλερμπάν και Μακάμπι Τελ Αβίβ. Το επιβλητικό 90-67 απέναντι στην ισραηλινή ομάδα επιβεβαίωσε την καλή κατάσταση των «πράσινων», που δίνουν το τέταρτο διαδοχικό εντός έδρας παιχνίδι τους στη διοργάνωση.

Στα αγωνιστικά, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπολογίζει ξανά στους Μουστάφα Φαλ και Νίκο Ρογκαβόπουλο, με τον Γάλλο σέντερ να ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με το «τριφύλλι». Παραμένουν εκτός οι Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, περιορίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές.

Η αντιμετώπιση της άμυνας των φιλοξενούμενων βρίσκεται στο επίκεντρο της προετοιμασίας. Ο Ομπράντοβιτς στάθηκε στη δυσκολία που παρουσιάζει, ενώ ο Τζέριαν Γκραντ τόνισε την ανάγκη να επιτεθούν σωστά οι «πράσινοι» απέναντι στις αλλαγές της Φενέρ και να διατηρήσουν τη συγκέντρωσή τους.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους προέρχεται από το 76-66 επί της Ντουμπάι και έχει κρατήσει και τους τρεις προηγούμενους αντιπάλους της κάτω από τους 77 πόντους. Με την άμυνα ως βασικό όπλο, θα διεκδικήσει το διπλό που θα της επιτρέψει να συνεχίσει εκείνη αήττητη.

sport-fm.gr