Έντονη ανησυχία στην Αστυνομία για το ντέρμπι της Λίβερπουλ με τη Σίτι!

Γι’ αυτό υπάρχει έντονη ανησυχία και μέριμνα για ισχυρά μέτρα ασφαλείας, από πλευράς Αστυνομίας, για την επίσκεψη των «πολιτών» στο «Άνφιλντ» το απόγευμα της Κυριακής!

Η ιστορία που δεν σταματά να ταρακουνά τα θεμέλια του αγγλικού ποδόσφαιρο αναμένεται να παρουσιάσει ποικίλες αντιδράσεις από τον κόσμο στα γήπεδα της χώρας με την επανέναρξη της Πρέμιερ Λιγκ. Και οι άνθρωποι της Σίτι γνωρίζουν πολύ καλά πως θα βρεθούν… στο μάτι του κυκλώνα.

Η πρώτη τους επίσκεψη αμέσως μετά το ξέσπασμα της πολύκροτης υπόθεσης γίνεται το απόγευμα της Κυριακής στο «Άνφιλντ» και η Αστυνομία ανησυχεί πως θα πρέπει να υπάρξει άμεση και τεράστια διαχείριση της έντασης που θα έχουν οι φίλοι της Λίβερπουλ απέναντι στο κλαμπ του Μάντσεστερ.

Κυρίως, ο τρόπος που θα υποδεχθούν το πούλμαν της αποστολής των «πολιτών», περίπου δυο ώρες πριν από το ματς, καλεί τις Αρχές σε διαμόρφωση σχεδίου ώστε να μη συμβεί το παραμικρό, αφού στο παρελθόν αυτό έχει αποδειχθεί «πληγή».

england365.gr