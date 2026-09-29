Mε... καυτό Φουρνιέ ο Ολυμπιακός έφυγε με σπουδαία νίκη από το Κάουνας

Με τον Εβάν Φουρνιέ (19π.) να παίρνει «φωτιά» στην τελευταία περίοδο και να εκτελεί από... παντού, όταν η Ζαλγκίρις επέστρεψε απ’ το -5 και πέρασε μπροστά με τα τρίποντα του Μπράουν, ο Ολυμπιακός έφυγε με σπουδαία νίκη 93-91 από το Κάουνας στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Euroleague κι έκανε το 2Χ2 στην εκκίνηση της εφετινής διοργάνωσης.

Ο Σάσα Βεζένκοβ πρόσθεσε άλλους 18 πόντους για τους περσινούς πρωταθλητές Ευρώπης, ενώ 15 πόντους σημείωσε ο Γιαν Μοντέρο κι από 10 οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τάισον Γουόρντ.

Η Ζαλγκίρις πήρε 19 πόντους απ’ τον Τουμπέλις, 20 από τον Μπράουν, 16 από τον Έντουαρντς και 11 απ’ τον Βαλανσιούνας, όμως στο τέλος η άμυνα του Ολυμπιακού στον Λιθουανό «γίγαντα» έκανε τη... διαφορά.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 44-44, 63-64, 91-93