ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κέιν για το χαμένο πέναλτι με τους Ισπανούς: «Βρήκα την μπάλα και με τα δυο πόδια»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Χάρι Κέιν θα μπορούσε να έχει καθορίσει το αποτέλεσμα του ματς της Αγγλίας με την Ισπανία, αλλά εξήγησε τι πήγε λάθος όταν κλήθηκε να εκτελέσει πέναλτι με το σκορ στο 2-1 για τα «τρία λιοντάρια».

Η Αγγλία έκανε ανατροπή, αλλά δέχθηκε και μια τέτοια για να ηττηθεί με το 3-2 από τους κατακτητές του ποδοσφαιρικού κόσμου, Ισπανούς, στο Λονδίνο το βράδυ του Σαββάτου.

Με το σκορ στο 2-1, τα «τρία λιοντάρια» κέρδισαν πέναλτι - που η αλήθεια είναι ξεσήκωσε αντιδράσεις - και ο Κέιν αστόχησε, στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Πάτησε λάθος με το αριστερό, γλίστρησε, δεν είχε καθόλου την ισορροπία και τη στάση σώματος που θα ήθελε και εξήγησε:

«Βρήκα την μπάλα και με τα δυο πόδια... Συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η ζωή του ποδοσφαιριστή και του επιθετικού. Δεν ήταν με το μέρος μου η τύχη στο δεύτερο ημίχρονο».

Πάντως, αν σκόραρε και ο VAR εντόπιζε την παράβαση, πάλι θα έπρεπε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για την εθνική Αγγλίας να εκτελέσει το πέναλτι απέναντι από τον Ισπανό κίπερ, ελέω και του σχετικού κανονισμού για την ακούσια επαφή της μπάλας και με τα δυο πόδια.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗPremier League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: O Μέσι έφτασε τα 76 γκολ με εκτελέσεις φάουλ

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

BΙΝΤΕΟ: Χαμός στα αποδυτήρια της Εθνικής Eλλάδας μετά το έπος στη Γερμανία

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

H νέα δοκιμασία της Εθνικής Κύπρου και οι άλλες τηλεοπτικές μεταδόσεις

TV

|

Category image

Τρέλανε την Ευρώπη η Ελλαδάρα - Ιστορικό διπλό μέσα στη Γερμανία!

Super League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Με μαύρα περιβραχιόνια οι Ιρλανδοί, δεν έδωσε κανείς το χέρι στους Ισραηλινούς!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ο Ολυμπιακός λύγισε τον συγκλονιστικό ΠΑΟΚ και κατέκτησε το Stoiximan Super Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σιγά που θα έπεφταν!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πέρασε και η Ολλανδία από το Βελιγράδι

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Η εντεκάδα της Εθνικής Ελλάδος

Super League

|

Category image

Πρόβλημα για την Ολλανδία: Έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Χάκπο

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Η τελευταία προπόνηση της Εθνικής ενόψει Λετονίας

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Σε αναμμένα κάρβουνα για Μπρούνο Φερνάντες στη Γιουνάιτεντ!

Premier League

|

Category image

Ας μην απορούμε

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Ζιντάν γνωρίζει πολύ καλά σε ποιον θα ποντάρει εν τη απουσία του Εμπαπέ

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Φιλική νίκη επί της Νέας Σαλαμίνας για την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη