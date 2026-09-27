Κέιν για το χαμένο πέναλτι με τους Ισπανούς: «Βρήκα την μπάλα και με τα δυο πόδια»

Η Αγγλία έκανε ανατροπή, αλλά δέχθηκε και μια τέτοια για να ηττηθεί με το 3-2 από τους κατακτητές του ποδοσφαιρικού κόσμου, Ισπανούς, στο Λονδίνο το βράδυ του Σαββάτου.

Με το σκορ στο 2-1, τα «τρία λιοντάρια» κέρδισαν πέναλτι - που η αλήθεια είναι ξεσήκωσε αντιδράσεις - και ο Κέιν αστόχησε, στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Πάτησε λάθος με το αριστερό, γλίστρησε, δεν είχε καθόλου την ισορροπία και τη στάση σώματος που θα ήθελε και εξήγησε:

«Βρήκα την μπάλα και με τα δυο πόδια... Συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η ζωή του ποδοσφαιριστή και του επιθετικού. Δεν ήταν με το μέρος μου η τύχη στο δεύτερο ημίχρονο».

Πάντως, αν σκόραρε και ο VAR εντόπιζε την παράβαση, πάλι θα έπρεπε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για την εθνική Αγγλίας να εκτελέσει το πέναλτι απέναντι από τον Ισπανό κίπερ, ελέω και του σχετικού κανονισμού για την ακούσια επαφή της μπάλας και με τα δυο πόδια.

sport-fm.gr