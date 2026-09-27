Απέφυγε τον κίνδυνο ο Οσβάλντο, αλλά παραμένει στην εντατική

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής των Σαουθάμπτον, Ρόμα, Ίντερ, Γιουβέντους, αλλά και της εθνικής Ιταλίας, Ντάνι Οσβάλντο, διέτρεξε σοβαρό κίνδυνο, αλλά φαίνεται πως τα καταφέρνει.

Ο 40χρονος υποβλήθηκε την Πέμπτη σε έκτακτη χειρουργική επέμβαση έπειτα από ζημιά στον πνεύμονα που φέρεται να ήταν αποτέλεσμα του εθισμού του στο κάπνισμα.

Παραμένει, μεν, σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά παντελώς εκτός κινδύνου, σύμφωνα με όσα δήλωσε η οικογένειά του στην εφημερίδα Clarin της Αργεντινής.

Ο Οσβάλντο πριν από χρόνια είχε μιλήσει ανοιχτά για τη βαθιά κατάθλιψη την οποία είχε βιώσει...

sport-fm.gr