Το σύστημα διεξαγωγής της Euroleague

Mε νέο σύστημα διεξαγωγής ήδη από τη σεζόν 2023-24, η Euroleague δυσκόλεψε την προσπάθεια των ομάδων, που από πέρυσι (σ.σ. 2025-26) είναι 20 (αντί 18) στην κανονική περίοδο. Η regular season θ’ αρχίσει στις σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 16 Απριλίου 2027. Η κανονική περίοδος περιλαμβάνει 38 αγωνιστικές, με κάθε ομάδα ν΄ αντιμετωπίζει τις υπόλοιπες 19 σε εντός και εκτός έδρας αναμετρήσεις.

PLAY-IN

Τα Play-In εντάχθηκαν στη διοργάνωση από τη σεζόν 2023-24 και συνεχίζονται. Σε αυτά θα λάβουν μέρος οι ομάδες που θα έχουν καταταγεί στις θέσεις 7 έως 10 με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, διεκδικώντας τα τελευταία δύο «εισιτήρια» για τα πλέι οφ. Οι πρώτες έξι ομάδας στον βαθμολογικό πίνακα με το τέλος της regular season προκρίνονται απευθείας στα πλέι οφ.

Τα Play-In θα διεξαχθούν από τις 20 έως και τις 23 Απριλίου 2027. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο format, ο έβδομος και ο όγδοος της βαθμολογίας θα τεθούν αντιμέτωποι σε μονό αγώνα, με το νικητή να «κλείνει» θέση στα πλέι οφ, όπου θα αναμετρηθεί με τον δεύτερο της κανονικής περιόδου. Ο ένατος και ο δέκατος της κατάταξης θα «μονομαχήσουν» σε ένα και μοναδικό παιχνίδι, με τον ηττημένο να αποκλείεται και τον νικητή να αντιμετωπίζει τρεις ημέρες αργότερα τον ηττημένο του ζευγαριού των θέσεων 7-8 με «έπαθλο» το τελευταίο «εισιτήριο» για τους «8», όπου θα αναμετρηθεί με την ομάδα που θα έχει πετύχει το καλύτερο ρεκόρ στην κανονική περίοδο. Σε κάθε παιχνίδι των Play-In, γηπεδούχος θα είναι η ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ στην κανονική περίοδο. Τα play offs (1-8, 2-7, 3-6, 4-5) κρίνονται στις 3 νίκες (best of five).

PLAY OFF

Παραμένει ως είχε το σύστημα διεξαγωγής των πλέι οφ, με τον 1ο ν’ αντιμετωπίζει τον 8ο, τον 2ο τον 7ο, τον 3ο τον 6ο, τον 4ο τον 5ο, σε best of 5, δηλαδή στις 3 νίκες. Τα πλέι οφ θ’ αρχίσουν στις 27 Απριλίου 2027 και θα ολοκληρωθούν στις 12 Μαΐου 2027.

Final 4

Το φάιναλ φορ της Euroleague τη σεζόν 2026-27 θα διεξαχθεί το 5ο σαββατοκύριακο του Μαΐου. Οι ημιτελικοί έχουν οριστεί για τις 28 Μαΐου, ενώ ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Το φάιναλ φορ του 2027 επιστρέφει στο Άμπου Ντάμπι, εκτός και αν οι εξελίξεις στην περιοχή δεν το επιτρέψουν.

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ EUROLEAGUE

Η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Ισπανία) με 11

(1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018, 2023)

Ακολουθούν: ΤΣΣΚΑ Μόσχας: 8, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 7, ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 6, ΒΑΡΕΖΕ 5, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4

Η ΧΩΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ: ΙΣΠΑΝΙΑ (14 τίτλους)

(11 Ρεάλ Μαδρίτης, 2 Μπαρτσελόνα, 1 Μπανταλόνα)

3η ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ 11

7 Παναθηναϊκός: 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2024

4 Ολυμπιακός: 1997, 2012, 2013, 2026

Η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΦΑΪΝΑΛ ΦΟΡ: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (Ρωσία)

19 συμμετοχές σε φάιναλ φορ

ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΖΕΛΙΜΙΡ ΟΜΠΡΑΝΤΟΒΙΤΣ ΜΕ 9 ΤΙΤΛΟΥΣ

(1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2017)

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

* ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ: 2 τίτλους Euroeague (2013, 2026 με Ολυμπιακό)

* ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΤΟΥΔΗΣ: 2 τίτλους Euroleague (2016, 2019 με ΤΣΣΚΑ Μόσχας)