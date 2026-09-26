H χρονιά της καθιέρωσης!

Για πρώτη φορά μετά από τον Μάιο του 2025, ο Στυλιανός Βρόντης ήταν βασικός σε αγώνα του ΑΠΟΕΛ, όντας στο αρχικό σχήμα στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα. Ο 21χρονος απέδειξε ότι έχει δυναμώσει αρκετά και δικαιούται να πάρει κι άλλες ευκαιρίες.

Μπορεί ηλικιακά να μην είναι αρκετά μεγάλος, όμως μετρά ήδη μία πενταετία στα στέκια της πρώτης ομάδας. Ήταν προς τα τέλη της σεζόν 2020-21 όταν ως νεαρό ταλέντο ξεπρόβαλλε από τις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ, παίρνοντας τα πρώτα λεπτά συμμετοχής με την πρώτη ομάδα, σε ηλικία μόλις 16,5 ετών. Λίγους μήνες αργότερα υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, ενώ από τότε δόθηκε δανεικός σε ΠΟ Ξυλοτύμπου, Ομόνοια Αραδίππου και πέρσι στην Αλ Φαϊχά.

Φέτος επέστρεψε στον Αρχάγγελο, επεκτείνοντας το συμβόλαιό του μέχρι το 2029, και τα δείγματα γραφής δείχνουν ότι μπορεί να διεκδικήσει μία θέση στον ΑΠΟΕΛ, ικανοποιώντας και την ανάγκη που έχουν οι γαλαζοκίτρινοι να ενδυναμώσουν το κυπριακό στοιχείο στο ρόστερ. Προς αυτόν τον σκοπό εκφράστηκε και ικανοποίηση για το γεγονός ότι στην 11άδα του αγώνα με τον Απόλλωνα, πέραν του Βρόντη, ήταν άλλοι τρεις ντόπιοι, οι Νικόλας Αγγελόπουλος, Κωνσταντίνος Λαΐφης και Σταύρος Γεωργίου.