Θα απαιτηθεί μπόλικος ιδρώτας

Μετά την ήττα από την Πάφο FC η ομάδα της Λάρνακας επιβάλλεται να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα, προκειμένου να διατηρηθεί στις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Πάντως, με βάση τις εμφανίσεις της Ομόνοιας 29ης στις πρώτες τρεις αγωνιστικές του πρωταθλήματος (είναι αήττητη με μία νίκη και δύο ισοπαλίες), ο αγώνας προβλέπεται δύσκολος για τους κιτρινοπράσινους, οι οποίοι θα πρέπει να παρουσιαστούν σαφώς πιο βελτιωμένοι σε σύγκριση με την εμφάνισή τους κόντρα στην Πάφο, ειδικά στο δημιουργικό κομμάτι, εάν θέλουν να επιστρέψουν στη Λάρνακα με το διπλό. Η εικόνα της ομάδας στον αγώνα της προηγούμενης αγωνιστικής προβλημάτισε, με τον Ρούμπεν Σεγιές να καλείται να βρει το αντίδοτο. Ο Αμίν δεν υπολογίζεται, ενώ δύσκολα θα προλάβει ο Σαμπορίτ. Αυτό σημαίνει ότι ο Βαν ντε Χορν πιθανότατα θα διατηρήσει τη θέση του στο κέντρο της άμυνας, ως παρτενέρ του Μιλίτσεβιτς. Επιστρέφει στη θέση του φορ ο Μπάγιτς.

Παρελθόν οι 3 στους 4

Μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Ισραηλινό αριστερό μπακ Γιαχάβ Γκούρφινγκελ, το μοναδικό «βαρίδι» για τη διοίκηση απέμεινε ο 24χρονος Βόσνιος τερματοφύλακας Βένταντ Μούφτιτς, ο οποίος δεν βρίσκεται στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας, γι’ αυτό και γίνονται προσπάθειες να δοθεί δανεικός σε άλλη ομάδα. Ο Μούφτιτς αποκτήθηκε ως αντικαταστάτης του Αλομέροβιτς αλλά δεν έχει πείσει ότι μπορεί να είναι ο βασικός πορτιέρο της ομάδας. Όσον αφορά τον Γκούρφινγκελ, είναι ο 3ος ποδοσφαιριστής που αποκτήθηκε τη μεταγραφική περίοδο του περασμένου Ιανουαρίου ο οποίος αποδεσμεύεται, χωρίς να προσφέρει καμία ουσιαστική βοήθεια στην ομάδα. Το καλοκαίρι αποτέλεσαν παρελθόν οι Καρδέρο και Μουντραζίγια, οι οποίοι επίσης δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν. Από τις προσθήκες του χειμώνα απέμεινε μόνο ο Χάμπος Κυριάκου, ο οποίος μέχρι στιγμής στο νέο πρωτάθλημα αγωνίστηκε σε ένα παιχνίδι (εναντίον της Πάφου), ως αλλαγή στα τελευταία στάδια του αγώνα.