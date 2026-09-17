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Οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΤΖΟΚΕΡ (17/09)

ΓΗΠΕΔΟ

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Κοιτάξτε τα δελτία σας, ίσως η τύχη να σας έχει χαμογελάσει...

Για ακόμη μία φορά δεν βρέθηκε τυχερός. Πάμε από Τζάκποτ σε Τζάκποτ στο ΤΖΟΚΕΡ και η αγωνία συνεχίζεται...

Ούτε στην κλήρωση της Πέμπτης (17/09) βρέθηκε τυχερός στην 1η κατηγορία που μοίραζε 9.000.000.

Έτσι λοιπόν την προσεχή Κυριακή (20/09), οι παίκτες του συγκεκριμένου παιχνιδιού της Allwyn θα διεκδικήσουν 9.600.000.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 22, 23, 30, 33, 37 και ΤΖΟΚΕΡ το 7.

Να σημειωθεί πως βρέθηκαν δύο τυχεροί στη 2η κατηγορία και οι οποίοι θα βάλουν στην τσέπη τους 100.000.

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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