Και όμως στην Πάφος FC, η άμυνα κάνει τη διαφορά!

Το πρόσφατο ντέρμπι της Πάφου με την ΑΕΚ ήταν το πέμπτο σε ό,τι έχει να κάνει με τις εγχώριες διοργανώσεις. Η ομάδα του Ρικάρντο Σα Πίντο, καταφέρνοντας να φύγει με το διπλό από την «Αρένα», σκαρφάλωσε στην 1η θέση της βαθμολογίας έχοντας απολογισμό εφτά βαθμούς. Παρ' όλο που είμαστε αρκετά νωρίς μέσα στη σεζόν, κάποια σημαντικά στοιχεία μπορούν να εξαχθούν για τις ομάδες μας.

Ένα, που αφορά την Πάφο, έχει να κάνει με την εξαιρετική της ανασταλτική λειτουργία. Βλέπετε, οι περσινοί κυπελλούχοι είναι η μοναδική ομάδα που ακόμη δεν έχει δεχτεί γκολ! Σε τρεις αγωνιστικές, συν το παιχνίδι του Σούπερ Καπ με την Ομόνοια, η Πάφος έχει μηδέν παθητικό.

Μπορεί λοιπόν να γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός πως δεν είναι το ίδιο παραγωγική με τα προηγούμενα χρόνια στην επίθεση, έχοντας πέντε γκολ υπέρ σε τέσσερα ματς, εντούτοις δεν πρέπει να παραβλέπουμε την πολύ καλή δουλειά που γίνεται μεσοαμυντικά.