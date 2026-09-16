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Μήνυμα Ομπράντοβιτς στον Μπαρτζώκα: «Ας δώσουμε το παράδειγμα»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Στο τέλος της ημέρας είναι απλά μπάσκετ...»

Τα τελευταία χρόνια, η τοξικότητα στα ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, έχει φτάσει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Με την επιστροφή του στον πάγκο του «τριφυλλιού», ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ευελπιστεί να βάλει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση, έχοντας όμως και την βοήθεια του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Ζοτς κατά την διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στα κανάλια της Nova, ρωτήθηκε σχετικά και ζήτησε από τον τεχνικό του Ολυμπιακού να δώσουν μαζί το καλό παράδειγμα προς όλους τους άλλους. 

«Ακούστε, όλα μου τα χρόνια, τόσο τα 13 που πέρασα εδώ, όσο και αυτά στο Βελιγράδι όπου το Παρτιζάν-Ερυθρός Αστέρας έχει πολλές ομοιότητες με το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός προσπαθούσα να κάνω αυτό το πράγμα… Θα το κάνω ξανά με ότι δυνάμεις έχω. Με τον Γιώργο (σ.σ. Μπαρτζώκα) έχω αυτή τη σχέση. Το είπε και εκείνος, θα το πω επαναλάβω και εγώ. Πρέπει οι προπονητές να δίνουμε το παράδειγμα σε όλους. Να είναι απλά ένα παιχνίδι μπάσκετ. Ένα άθλημα. Ήταν πολύ καλή ομάδα πέρυσι και όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν… συνέχεια σαν ομάδα με αυτόν στον πάγκο. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό.

Ας έρθουν όλοι σε αυτό. Όχι μόνο οι προπονητές, αλλά και οι παίκτες. Όποιος έχει πιθανότητες να βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση είναι ευπρόσδεκτος. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Να προσπαθήσουμε να ηρεμήσουμε τον κόσμο. Για τόσα χρόνια το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είχε την ποιότητα που έχει τώρα όπου υπάρχουν άλλες δύο ομάδες στην Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι καλό για το μπάσκετ. Ας μιλήσουμε για αυτό. Να έχουμε μια υγιή ατμόσφαιρα σε κάθε γήπεδο που θα πάμε. Στο τέλος της ημέρας είναι απλά μπάσκετ. Όπως λέω πρέπει να καταλάβουμε πως πρέπει να είμαστε υγιείς και οτι έχουμε μια ζωή. Ας ευχαριστηθούμε την ζωή, ας μιλήσουμε για θετικά πράγματα, ας σεβαστούμε έναν άνθρωπο, ας κάνουμε τα πάντα για να δείξουμε στον κόσμο πόσο σεβασμό έχουμε», ήταν η απάντησή του.

atletiko.gr

 

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