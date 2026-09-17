Πρώτο θέμα στην UEFA ο ΟΦΗ!

Ο ΟΦΗ έζησε μία ιστορική ευρωπαϊκή βραδιά, επικρατώντας με 2-0 της Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο και ξεκινώντας με τον ιδανικότερο τρόπο την πορεία του στη League Phase του Europa League.

Η σπουδαία επιτυχία των Κρητικών δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την UEFA, καθώς η επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης έδωσε σημαντική προβολή στον ΟΦΗ μετά τη μεγάλη νίκη του απέναντι στη γερμανική ομάδα.

Οι Κρητικοί επέστρεψαν με εντυπωσιακό τρόπο σε κυρίως φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, πανηγυρίζοντας μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές νίκες στην ιστορία του συλλόγου.

Τα γκολ του Αϊτόρ στο 30ό λεπτό και του Γιώργου Κανελλόπουλου στο 84’ έβαλαν την υπογραφή τους στο σπουδαίο 2-0, με τον ΟΦΗ να στέλνει από την πρώτη αγωνιστική το δικό του μήνυμα στην Ευρώπη.

Το Παγκρήτιο μετατράπηκε σε σκηνικό μιας βραδιάς που δύσκολα θα ξεχαστεί, με τους Κρητικούς να πανηγυρίζουν μία ιστορική νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

«Κάζο» της Χόφενχαϊμ στη Γερμανία

Η μεγάλη νίκη του ΟΦΗ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και στη Γερμανία, με τα μεγάλα Μέσα της χώρας να στέκονται στο αποτυχημένο ξεκίνημα της Χόφενχαϊμ στη διοργάνωση.

Η Bild έκανε λόγο για «ευρωπαϊκό κάζο για τη Χόφενχαϊμ», χαρακτηρίζοντας τον ΟΦΗ μεγάλο αουτσάιντερ της αναμέτρησης. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι είχαν την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να καταφέρουν να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα δύο γκολ των Κρητικών, με αυτό του Κανελλόπουλου στο 84’ να χαρακτηρίζεται ως το τελειωτικό χτύπημα για τη Χόφενχαϊμ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το Sky Sports Γερμανίας, το οποίο έκανε λόγο για αποτυχημένο ξεκίνημα της Χόφενχαϊμ στο Europa League και χαρακτήρισε δίκαιη την ήττα της με 2-0 από τον ΟΦΗ.

Το γερμανικό Μέσο υπογράμμισε πως η Χόφενχαϊμ είχε κατά διαστήματα την κατοχή, όμως δυσκολεύτηκε σημαντικά να βρει λύσεις στην επίθεση, ενώ ο ΟΦΗ αξιοποίησε τις ευκαιρίες του και έφτασε στη μεγάλη νίκη.

Σε άλλο τίτλο του, το Sky Sports Γερμανίας ήταν ακόμη πιο χαρακτηριστικό: «Κάζο στην πρεμιέρα! Η Χόφενχαϊμ βυθίστηκε στην Κρήτη».

Ανάλογη ήταν και η προσέγγιση του Kicker, που στάθηκε στο άσχημο ξεκίνημα της Χόφενχαϊμ στη διοργάνωση, με επίκεντρο την ήττα στην Κρήτη και την αποτυχημένη πρεμιέρα των Γερμανών στο Europa League.