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Ο λόγος που ο Μάικ Τζέιμς επέλεξε την Εφές

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Αμερικανός σταρ άνοιξε τα χαρτιά του και μίλησε για την επιλογή του να μεταφερθεί στους μπλε της Κωνσταντινούπολης.

Ο Μάικ Τζέιμς αποτέλεσε αναμφίβολα ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στο φετινό μεταγραφικό παζάρι της EuroLeague. Έπειτα από ένα καλοκαίρι γεμάτο σενάρια και έντονο παρασκήνιο σχετικά με την μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα, ο τελικός του προορισμός «κλείδωσε» στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, ο Αμερικανός σούπερ σταρ θα φορέσει τα μπλε της Αναντολού Εφές.

Η τουρκική ομάδα έχει δημιουργήσει ένα άκρως εντυπωσιακό ρόστερ για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο 36χρονος γκαρντ ήταν ακριβώς το κομμάτι του παζλ που έλειπε. Ο άνθρωπος που καλείται όχι μόνο να καλύψει το τεράστιο αγωνιστικό κενό που αφήνει πίσω της η αποχώρηση του Σέιν Λάρκιν, αλλά και να βγει μπροστά αναλαμβάνοντας τον ρόλο του απόλυτου ηγέτη στην προσπάθεια της Εφές να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο Τζέιμς άνοιξε τα χαρτιά του και μίλησε ανοιχτά για την επιλογή του να μεταφερθεί στους μπλε της Κωνσταντινούπολης. 

«Βλέπω τι είχαν σχεδιάσει και τι οραματίζονταν για μένα, καθώς και την ομάδα που έστηναν... Απλώς πίστεψα ότι ήταν καλό και ότι θα είχαμε την ευκαιρία να ανταγωνιστούμε. Ακόμα νιώθω έτσι, οπότε είμαι ενθουσιασμένος», ήταν τα πρώτα λόγια του ενώ συνέχισε λέγοντας «Ήθελα να βρίσκομαι σε ένα μέρος όπου πίστευα ότι θα είχα την ευκαιρία να νικήσω, και απλώς ένιωσα ότι μου το πρόσφεραν αυτό».

Τέλος μίλησε για τα... κομμάτια που πρέπει να έχει μια ομάδα, προκειμένου να είναι ικανή να πρωταγωνιστήσει στο κορυφαίο επίπεδο. «Πιστεύω ότι, με τον τρόπο που βλέπω τις ομάδες, το πώς βλέπω τους ανθρώπους να κερδίζουν και τον τρόπο με τον οποίο είναι χτισμένες οι ομάδες, αυτό ακριβώς το είδα στην Έφες. Θεωρώ ότι το να έχεις αθλητικά φτερά, παίκτες που μπορούν να αμυνθούν, και πάουερ φόργουορντ αλλά και ψηλούς που μπορούν να κάνουν πολλά διαφορετικά πράγματα, είναι κατά κάποιο τρόπο η συνταγή για την επιτυχία. Προφανώς, οι γκαρντ κάνουν πολλά σε αυτό το πρωτάθλημα και είναι σε μεγάλο βαθμό το κλειδί για πολλές επιτυχίες, αλλά νομίζω ότι το να έχεις μεγάλη πολυφωνία και ευελιξία στις άλλες θέσεις σού δίνει τεράστια ώθηση».

athletiko.gr

 

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

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